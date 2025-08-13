GENERANDO AUDIO...

La búsqueda de Ana Ameli representa la más grande en la zona. Fotos: Cuartoscuro

Ana Ameli, estudiante de Biología de la UNAM, desapareció el 12 de julio en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Desde entonces, autoridades, colectivos y familiares mantienen un operativo de búsqueda que se ha extendido por parajes de difícil acceso en la zona sur de la capital.

Cronología de la desaparición de Ana Ameli en el Ajusco

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ana Ameli García Gámez, de 20 años, fue vista por última vez en la colonia Héroes de 1910, cerca del Pico del Águila. Vestía chamarra blanca con forro azul, pantalón verde tipo militar, sudadera verde y botas de escalada café.

Su madre, Vanessa Gámez, señaló que la última comunicación fue a las 14:30 horas del 12 de julio, cuando su hija se encontraba en el Ajusco. Ese día, cerca de las 13:00 horas, envió un mensaje a su padre, Ricardo García, informando que sus amigos no habían llegado y que se uniría a otro grupo. La última imagen que se tiene de ella la muestra en la cima del Pico del Águila.

La familia detalló que la joven se unió a un grupo de senderismo que no conocía y fue fotografiada por el colectivo Senderismo Tepemecatl en la Cruz del Marqués y el Pico del Águila.

Operativo de búsqueda en el Ajusco

Desde el reporte de desaparición, se activó el Protocolo de Búsqueda Inmediata y se desplegó un equipo de más de 100 personas en cinco células de rastreo. El operativo cuenta con apoyo de drones, helicópteros, binomios caninos y brigadistas especializados.

Las labores, coordinadas por la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, la SSC, Protección Civil y colectivos ciudadanos, abarcan una zona de 12 km² en el Ajusco, con 401 km lineales de rastreo. Hasta el 23 de julio se habían revisado 216 horas de grabaciones del C5, en las que se le observa entrar a la reserva natural, sin registro de salida.

El titular de la Comisión, Luis Gómez Negrete, informó que se han desplegado 941 elementos de rescate, incluyendo personal del ERUM y unidades K9. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que “no ha cesado la búsqueda y continúa todos los días”.

A finales de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad apoya el caso. Paralelamente, colectivos como Hasta Encontrarles CDMX han reforzado las brigadas.

Quieren que Ana Ameli regrese a casa

El 12 de agosto, familiares y estudiantes realizaron una marcha desde Ciudad Universitaria hacia Rectoría para exigir la localización con vida de la joven. Días antes, su amiga Guillermina Salinas escribió en un mensaje dedicado a Ameli:

“No estamos pidiendo un favor: estamos exigiendo justicia y verdad. Porque Ana Ameli tiene una familia que la espera, unos amigos que la aman, y una vida por delante que no puede quedar suspendida en la incertidumbre”.

Llamado de la familia a la ciudadanía

Su madre, Vanessa Gámez, pidió la colaboración de la población:

“Por favor, que nos diga, que nos ayude, que no calle, es momento de tener sensibilidad, todos como sociedad”.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación e insta a quienes tengan información verificada a comunicarse al teléfono 55 5484 0430 o al correo fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx.

