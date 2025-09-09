GENERANDO AUDIO...

Así será la entrega de los desayunos escolares en este ciclo. Foto: DIF CDMX

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX) informó que desde el lunes 8 de septiembre comenzaron a repartirse los desayunos escolares para el ciclo 2025-2026, los cuales incluyen cambios en el menú con el fin de enriquecer su valor nutricional.

De acuerdo con la información oficial, los alumnos beneficiarios recibirán por lo menos una vez a la semana verdura deshidratada como parte de su ración alimenticia.

¿Qué cambios hubo en los desayunos escolares para el ciclo 2025-2026?

El DIF CDMX detalló que, a diferencia de años anteriores en los que los alimentos se entregaban hasta la cuarta semana del ciclo escolar, este año el reparto comenzó en la segunda semana.

Asimismo, por primera vez se incorpora verdura deshidratada una vez a la semana, sumándose a los insumos ya habituales. Con ello, cuatro días a la semana se ofrecerán raciones con cereal, leche y fruta, y el quinto día se añadirá la verdura deshidratada.

¿Quiénes recibirán los desayunos escolares en este ciclo?

En este ciclo escolar, mil 140 planteles solicitaron y aceptaron los términos del Programa de Alimentos Escolares (PAE), lo que beneficiará a 171 mil 654 alumnos en situación vulnerable.

Del total de escuelas, el 14% ofrece alimento caliente y el 86% alimento frío. La meta del DIF CDMX es atender a más de 495 mil niñas y niños de alrededor de mil 900 escuelas públicas de nivel preescolar y primaria, además de los estudiantes de educación especial de los Centros de Atención Múltiples (CAM) de la capital.

¿Cómo inscribirse para recibir los desayunos escolares?

El DIF CDMX explicó que la inscripción al programa se realiza en coordinación con cada plantel educativo:

La escuela debe integrar una vocalía con los padres de familia y solicitar a su dirección la incorporación al Programa de Alimentos Escolares Posteriormente, la autoridad educativa gestiona la incorporación ante el DIF CDMX El DIF realiza una visita al plantel para verificar que existan condiciones adecuadas para el resguardo de los alimentos Una vez aprobado el ingreso, los padres de familia deben entregar al plantel la Tarjeta Ciudad de México, que se utiliza para el depósito de las cuotas de recuperación correspondientes

