Desde el Caparazón de la Tortuga: 10 datos que debes saber de su regreso en Coyoacán

Foto: Cuartoscuro

La obra Desde el Caparazón de la Tortuga, inspirada en la novela Momo de Michael Ende, regresa a los escenarios con una temporada especial en el Teatro Centenario Coyoacán. Con funciones todos los sábados a las 13:00 horas, del 20 de septiembre al 25 de octubre, esta puesta en escena multidisciplinaria promete ser una experiencia única para niños, jóvenes y adultos.

Creada por Danza Visual y dirigida por Patricia Marín, la obra fusiona danza, música en vivo, teatro y circo en un espectáculo que ha viajado por México y el extranjero durante más de una década.

“La infancia pasa muy rápido. La tortuga Casiopea nos recuerda que hay que vivir el presente como un regalo diario, con quienes amamos.” — Patricia Marín, directora de Danza Visual

Con más de una década de trayectoria, la obra ha viajado por foros nacionales e internacionales, conquistando a niños, jóvenes y adultos por igual.

“Una niña vino a verla y años después regresó con su bebé. Esa es la magia del teatro: acompañar generaciones.” — Patricia Marín

Con ese mensaje central, la temporada 2025 llega renovada y con sorpresas para el público. Aquí te compartimos los 10 datos que debes saber para no perdértela.

1. Inspirada en Michael Ende

La obra toma como punto de partida la célebre novela Momo, donde el tiempo, la amistad y la imaginación se convierten en protagonistas.

2. Casiopea tiene voz

En esta versión, la tortuga milenaria Casiopea cobra voz propia, guiando tanto a niños como adultos en un viaje reflexivo y poético.

3. Una fusión multidisciplinaria

El montaje integra danza, música, teatro y circo, creando un mosaico escénico que la crítica ha descrito como “una experiencia irrepetible”.

4. Vestuario con mensaje

El vestuario, diseñado por Carolina Jiménez, está inspirado en el arte povera y el reciclaje. Sus colores tierra, ocres y grises narran la opresión del tiempo, mientras los engranes y manecillas transforman el escenario en cada acto.

5. Música original en vivo

La música original fue compuesta por Rogelio Marín y se interpreta en vivo, aportando un universo sonoro que envuelve al público.

6. Más de 10 años en escena

Desde 2015, la obra se ha presentado de manera ininterrumpida, viajando por México y el extranjero, incluyendo Ecuador, donde fue aclamada por la crítica.

7. 15 intérpretes en escena

El elenco está conformado por 15 artistas multidisciplinarios, entre bailarines, músicos, actores y acróbatas.

8. Personajes entrañables

Momo, Casiopea, Beppo y los temidos Hombres de Gris protagonizan una historia que combina humor, ternura y reflexión.

9. Un mensaje universal

La obra invita a reflexionar sobre el valor del tiempo, la importancia de vivir el presente y la fuerza de la amistad, conectando tanto con niños como con adultos.

10. Temporada especial en Coyoacán

Este 2025, Desde el Caparazón de la Tortuga tendrá solo 6 funciones en el Teatro Centenario Coyoacán, del 20 de septiembre al 25 de octubre, todos los sábados a las 13:00 hrs.

