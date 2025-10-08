Desfile de Día de Muertos de la CDMX 2025: ruta, horario y cómo participar

| 10:16 | Dulce Juárez | Uno TV
Todo un espectáculo resultó el gran Desfile del Día de Muertos: participaron espectaculares 7 carros alegóricos
Desfile de Día de Muertos en la CDMX. Foto: Uno TV

El Faro Aragón lanzó una invitación a la comunidad para participar en su comparsa durante el Desfile de Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México (CDMX), que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre sobre el Paseo de la Reforma, bajo el tema “Paisaje vivo: El arte del drag y la lucha libre”.

El evento promete ser una jornada llena de belleza, tradición, lucha y diversión, en la que se rendirá homenaje a los seres queridos que han partido, combinando el arte popular mexicano con la expresividad del drag y la energía de la lucha libre.

Ruta y horario del Desfile de Día de Muertos en la CDMX

La actividad se desarrollará iniciando en el punto de reunión en Faro Aragón, desde donde las y los participantes se trasladarán al desfile. El recorrido iniciará en la Puerta de los Leones de Chapultepec y concluirá en el Zócalo capitalino, transitando por puntos emblemáticos como:

  • El Ángel de la Independencia
  • La Fuente de la Diana Cazadora
  • Las Glorietas de la Palma, Cuauhtémoc y de las Mujeres que Luchan
  • La Escultura de El Caballito
  • La Plaza de la Constitución

El horario del Desfile no se ha dado a conocer.

La invitación está abierta para todas las personas interesadas en sumarse a esta expresión colectiva que celebra la vida, el color y la diversidad.

Para más información, el público puede consultar la cartelera cultural de la Ciudad de México en cartelera.cdmx.gob.mx o seguir las redes oficiales de Faro Aragón.

