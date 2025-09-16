Marchas, desfile cívico-militar y fiestas patrias marcan este 16 de septiembre en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta que este martes 16 de septiembre se esperan 3 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y al menos 9 eventos de esparcimiento en la capital.
Cuauhtémoc
- Colectivo La Comuna 4:20
- Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20 y Jardín Luis Pasteur; 13:00 en Glorieta Simón Bolívar
- Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
- Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano
- Aforo: 100
- Amnistía Internacional
- Hora: 08:00
- Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli
- Motivo: recolección de firmas en manifestación pacífica
- Aforo: 30
- Mega rodada Al estilo de los barrios CDMX
- Hora: 22:00
- Lugar: gasolinera Pemex, Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza
- Observación: posible afectación vial
- Aforo: 150
Gustavo A. Madero
- Desfile conmemorativo Federación de Motociclista Valle Madero
- Hora: 10:00
- Salida: Monumento a Morelos, colonia Forestal
- Destino: Deportivo Carmen Serdán, colonia Loma la Palma
- Aforo: 200
Iztapalapa
- Colectivo Laboratorio 4:20
- Hora: 10:00
- Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez
- Actividad: recolección de firmas y talleres por la despenalización del cannabis
- Organizaciones en apoyo: Centauros Cannábicos, Marihuanas Club, Marihuana Consciencia
- Aforo: 50
- Mega rodada 16 de septiembre
- Horarios: 21:00 en Cabeza de Juárez; 21:30 en Av. López Mateos y Av. Texcoco
- Destino: por definir
- Organizaciones de apoyo: Mono Biker, Marcando las Doce, Los Rexx, Adictos a los 2 Tiempos
Xochimilco
- Colectiva ciclista Resiste Pedal
- Hora: 10:00
- Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco
- Demanda: defensa del territorio, agua y medio ambiente
- Actividades: mercadita y truque bicicletero contra gentrificación
- Aforo: 60
- Rodada Bici Rebeldes
- Hora: 08:30
- Lugar: Ex Monumento Chinelo, San Antonio
- Destino: Zócalo capitalino
- Aforo: 20
Magdalena Contreras
- Rodada Mictlán Bike Oriente
- Hora: 07:00
- Salida: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl
- Destino: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan
- Aforo: 20
Miguel Hidalgo
- Ruta La Venta, People for Bikes Polanco
- Hora: 06:30
- Lugar: Goldsmith 53, Polanco
- Destino: La Venta – Chamapa, Cuajimalpa
- Aforo: 20
- El Rey León – 18:00, Teatro Telcel | 1,400 asistentes
- Air en concierto (Tour Moon Safari) – 21:00, Auditorio Nacional | 9,790 asistentes
Tláhuac
- Entrene masivo Bike Life
- Hora: 13:00
- Lugar: estación Olivos del Metro
- Aforo: 30
Álvaro Obregón
- Rodada Rene Bikers
- Hora: 21:00
- Salida: Skatepark San Cosme, Cuauhtémoc
- Destino: Chimalistac
- Aforo: 20
Eventos de esparcimiento masivos
- CCXV aniversario del Grito de Independencia – durante el día, en las 16 alcaldías
- Desfile conmemorativo de la Independencia – 10:00, de Campo Marte al Zócalo capitalino | 200,000 asistentes
- Festival del Nopal – durante el día en Paseo de la Reforma | 1,000 asistentes
- Feria gastronómica y del elote Tlacotenco 2025 – 07:00, Milpa Alta | 2,000 asistentes
- Expo Muebles Deurope – 11:00, WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
- Lucha libre profesional – 17:00, Arena México | 5,000 asistentes
- 38ª Feria Nacional del Elote 2025 – 11:00, San Miguel Topilejo, Tlalpan | 500 asistentes