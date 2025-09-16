GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta que este martes 16 de septiembre se esperan 3 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y al menos 9 eventos de esparcimiento en la capital.

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 16 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒



🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/LWTz08A0Qu — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2025

Cuauhtémoc

Colectivo La Comuna 4:20 Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20 y Jardín Luis Pasteur; 13:00 en Glorieta Simón Bolívar Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano Aforo: 100

Amnistía Internacional Hora: 08:00 Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli Motivo: recolección de firmas en manifestación pacífica Aforo: 30

Mega rodada Al estilo de los barrios CDMX Hora: 22:00 Lugar: gasolinera Pemex, Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza Observación: posible afectación vial Aforo: 150



Gustavo A. Madero

Desfile conmemorativo Federación de Motociclista Valle Madero Hora: 10:00 Salida: Monumento a Morelos, colonia Forestal Destino: Deportivo Carmen Serdán, colonia Loma la Palma Aforo: 200



Iztapalapa

Colectivo Laboratorio 4:20 Hora: 10:00 Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez Actividad: recolección de firmas y talleres por la despenalización del cannabis Organizaciones en apoyo: Centauros Cannábicos, Marihuanas Club, Marihuana Consciencia Aforo: 50

Mega rodada 16 de septiembre Horarios: 21:00 en Cabeza de Juárez; 21:30 en Av. López Mateos y Av. Texcoco Destino: por definir Organizaciones de apoyo: Mono Biker, Marcando las Doce, Los Rexx, Adictos a los 2 Tiempos



Xochimilco

Colectiva ciclista Resiste Pedal Hora: 10:00 Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco Demanda: defensa del territorio, agua y medio ambiente Actividades: mercadita y truque bicicletero contra gentrificación Aforo: 60

Rodada Bici Rebeldes Hora: 08:30 Lugar: Ex Monumento Chinelo, San Antonio Destino: Zócalo capitalino Aforo: 20



Magdalena Contreras

Rodada Mictlán Bike Oriente Hora: 07:00 Salida: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl Destino: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan Aforo: 20



Miguel Hidalgo

Ruta La Venta, People for Bikes Polanco Hora: 06:30 Lugar: Goldsmith 53, Polanco Destino: La Venta – Chamapa, Cuajimalpa Aforo: 20

El Rey León – 18:00, Teatro Telcel | 1,400 asistentes

– 18:00, Teatro Telcel | 1,400 asistentes Air en concierto (Tour Moon Safari) – 21:00, Auditorio Nacional | 9,790 asistentes

Tláhuac

Entrene masivo Bike Life Hora: 13:00 Lugar: estación Olivos del Metro Aforo: 30



Álvaro Obregón

Rodada Rene Bikers Hora: 21:00 Salida: Skatepark San Cosme, Cuauhtémoc Destino: Chimalistac Aforo: 20



Eventos de esparcimiento masivos

CCXV aniversario del Grito de Independencia – durante el día, en las 16 alcaldías

– durante el día, en las 16 alcaldías Desfile conmemorativo de la Independencia – 10:00, de Campo Marte al Zócalo capitalino | 200,000 asistentes

– 10:00, de Campo Marte al Zócalo capitalino | 200,000 asistentes Festival del Nopal – durante el día en Paseo de la Reforma | 1,000 asistentes

– durante el día en Paseo de la Reforma | 1,000 asistentes Feria gastronómica y del elote Tlacotenco 2025 – 07:00, Milpa Alta | 2,000 asistentes

– 07:00, Milpa Alta | 2,000 asistentes Expo Muebles Deurope – 11:00, WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes

– 11:00, WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes Lucha libre profesional – 17:00, Arena México | 5,000 asistentes

– 17:00, Arena México | 5,000 asistentes 38ª Feria Nacional del Elote 2025 – 11:00, San Miguel Topilejo, Tlalpan | 500 asistentes

