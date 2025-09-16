Marchas, desfile cívico-militar y fiestas patrias marcan este 16 de septiembre en la CDMX

desfile cívico-militar y fiestas patrias 16 de septiembre en la CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) reporta que este martes 16 de septiembre se esperan 3 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 6 rodadas ciclistas y al menos 9 eventos de esparcimiento en la capital.

Cuauhtémoc

  • Colectivo La Comuna 4:20
    • Hora: 10:00 en Congreso CDMX; 12:00 en Rinconada 4:20 y Jardín Luis Pasteur; 13:00 en Glorieta Simón Bolívar
    • Demanda: espacios de consumo regulado de cannabis y diálogo político
    • Organizaciones en apoyo: Movimiento Cannábico Mexicano
    • Aforo: 100
  • Amnistía Internacional
    • Hora: 08:00
    • Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli
    • Motivo: recolección de firmas en manifestación pacífica
    • Aforo: 30
  • Mega rodada Al estilo de los barrios CDMX
    • Hora: 22:00
    • Lugar: gasolinera Pemex, Calz. de la Viga 44, colonia Esperanza
    • Observación: posible afectación vial
    • Aforo: 150

Gustavo A. Madero

  • Desfile conmemorativo Federación de Motociclista Valle Madero
    • Hora: 10:00
    • Salida: Monumento a Morelos, colonia Forestal
    • Destino: Deportivo Carmen Serdán, colonia Loma la Palma
    • Aforo: 200

Iztapalapa

  • Colectivo Laboratorio 4:20
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Año de Juárez
    • Actividad: recolección de firmas y talleres por la despenalización del cannabis
    • Organizaciones en apoyo: Centauros Cannábicos, Marihuanas Club, Marihuana Consciencia
    • Aforo: 50
  • Mega rodada 16 de septiembre
    • Horarios: 21:00 en Cabeza de Juárez; 21:30 en Av. López Mateos y Av. Texcoco
    • Destino: por definir
    • Organizaciones de apoyo: Mono Biker, Marcando las Doce, Los Rexx, Adictos a los 2 Tiempos

Xochimilco

  • Colectiva ciclista Resiste Pedal
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco
    • Demanda: defensa del territorio, agua y medio ambiente
    • Actividades: mercadita y truque bicicletero contra gentrificación
    • Aforo: 60
  • Rodada Bici Rebeldes
    • Hora: 08:30
    • Lugar: Ex Monumento Chinelo, San Antonio
    • Destino: Zócalo capitalino
    • Aforo: 20

Magdalena Contreras

  • Rodada Mictlán Bike Oriente
    • Hora: 07:00
    • Salida: Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl
    • Destino: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan
    • Aforo: 20

Miguel Hidalgo

  • Ruta La Venta, People for Bikes Polanco
    • Hora: 06:30
    • Lugar: Goldsmith 53, Polanco
    • Destino: La Venta – Chamapa, Cuajimalpa
    • Aforo: 20
  • El Rey León – 18:00, Teatro Telcel | 1,400 asistentes
  • Air en concierto (Tour Moon Safari) – 21:00, Auditorio Nacional | 9,790 asistentes

Tláhuac

  • Entrene masivo Bike Life
    • Hora: 13:00
    • Lugar: estación Olivos del Metro
    • Aforo: 30

Álvaro Obregón

  • Rodada Rene Bikers
    • Hora: 21:00
    • Salida: Skatepark San Cosme, Cuauhtémoc
    • Destino: Chimalistac
    • Aforo: 20

Eventos de esparcimiento masivos

  • CCXV aniversario del Grito de Independencia – durante el día, en las 16 alcaldías
  • Desfile conmemorativo de la Independencia – 10:00, de Campo Marte al Zócalo capitalino | 200,000 asistentes
  • Festival del Nopal – durante el día en Paseo de la Reforma | 1,000 asistentes
  • Feria gastronómica y del elote Tlacotenco 2025 – 07:00, Milpa Alta | 2,000 asistentes
  • Expo Muebles Deurope – 11:00, WTC, Benito Juárez | 1,500 asistentes
  • Lucha libre profesional – 17:00, Arena México | 5,000 asistentes
  • 38ª Feria Nacional del Elote 2025 – 11:00, San Miguel Topilejo, Tlalpan | 500 asistentes

