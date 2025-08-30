Desplegarán 15 mil policías para el regreso a clases en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: captura de pantalla.

El próximo lunes 1 de septiembre, cerca de 2 millones de estudiantes regresarán a 7 mil escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México, por lo que se implementará un operativo de seguridad y vialidad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se desplegarán 15 mil policías para resguardar planteles, vialidades y zonas de transporte público. “La Ciudad de México desplegará 15 mil policías que se van a encargar de garantizar estar cerca de las escuelas, de todas las escuelas, de todos los lugares en donde sabemos que inician clases”, señaló.

Operativo escolar con 15 mil policías en CDMX

De acuerdo con las autoridades, en el operativo participarán la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, Policía Escolar y la subsecretaría de Control de Tránsito.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vásquez, explicó que se realizarán recorridos pie tierra y patrullajes en inmediaciones de planteles. Además, se tendrá presencia policial en entradas y salidas de los turnos matutinos y vespertinos para evitar incidentes que pongan en riesgo a alumnos, docentes y personal escolar.

Vigilancia en transporte y dispositivos viales

Las autoridades capitalinas adelantaron que habrá vigilancia en senderos de rutas de transporte público y en los sistemas de transporte que conectan con las escuelas.

Asimismo, se pondrán en marcha dispositivos viales para agilizar la circulación y evitar congestionamientos en las inmediaciones de los planteles.

“Se implementarán dispositivos viales para el desplazamiento seguro de personas y vehículos principalmente en las vías de acceso inmediaciones de los planteles para evitar el congestionamiento vial, el estacionamiento en lugares no autorizados y cualquier incidente de tránsito que ponga en riesgo a nuestra comunidad estudiantil”, detalló el jefe de la policía capitalina.

Monitoreo con cámaras del C5

La jefa de Gobierno destacó que el C5 y los C2 tendrán especial atención en las escuelas para detectar cualquier situación en cruces viales o incidentes afuera de los planteles.

Con estas medidas, el Gobierno de la CDMX busca garantizar un regreso a clases ordenado y seguro para estudiantes, docentes y familias.