En CDMX, detuvieron a 18 personas. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), durante operativos realizados entre el 1 y el 5 de septiembre en distintas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 18 personas y decomisaron 311 dosis de aparente marihuana.

Las detenciones ocurrieron en colonias como Centro, Morelos, Roma Norte, Tabacalera, Felipe Pescador, Guerrero, Ex Hipódromo de Peralvillo y Doctores, como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la zona, informó la SSC- CDMX en un comunicado.

¿Qué más se sabe de los detenidos en CDMX?

En la colonia Centro, los policías arrestaron a cuatro hombres a quienes se les aseguraron 57 bolsas con presunta marihuana; en la Morelos, fueron detenidos tres sujetos con 65 envoltorios similares. En tanto, en Roma Norte, Tabacalera y Felipe Pescador se capturó a cuatro individuos con 65 dosis más del vegetal.

Otros siete hombres fueron detenidos en la Guerrero, Ex Hipódromo de Peralvillo y Doctores; en conjunto se les aseguraron 124 dosis.

Tras un cruce de información, las autoridades confirmaron que seis de los detenidos ya contaban con antecedentes penales, algunos por delitos graves como homicidio y robo calificado.