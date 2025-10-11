GENERANDO AUDIO...

Cae “Fernandito”, de La Unión Tepito, en Venustiano Carranza. Foto: SSC-CDMX.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a “Fernandito”, presunto líder de una facción de La Unión Tepito, grupo delictivo relacionado con la venta de drogas, extorsión, homicidios y cobros de piso, en la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Cae “Fernandito” en calles de la alcaldía Venustiano Carranza

La SSC-CDMX indicó que los trabajos de investigación de gabinete y campo permitieron ubicar a Fernando “N”, quien fue detenido durante patrullajes de vigilancia y seguridad en la zona.

Los hechos ocurrieron en la colonia Pensador Mexicano, sobre la calle Norte 72, donde los oficiales detectaron a un hombre que manipulaba lo que parecía ser un arma de fuego mientras se encontraba a bordo de una camioneta gris.

Ante un posible acto delictivo, los policías se aproximaron al sujeto y realizaron una revisión preventiva, conforme al protocolo de actuación policial.

Aseguran droga, arma y dinero durante el operativo

En la inspección, los oficiales encontraron una pistola con un cargador y cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, así como dinero en efectivo y una hoja con nombres de distintas personas.

También aseguraron una bolsa con sustancia en piedra color cristalino, 84 dosis de posible marihuana y 207 envoltorios de aparente cocaína. En total, sumaron 292 envoltorios con diferentes tipos de narcóticos.

“Fernandito” sería líder criminal en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc

El detenido, de 30 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Tras un cruce de información, autoridades confirmaron que el hombre es identificado como líder de una facción de La Unión Tepito, con presencia delictiva en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, dedicada a actividades de venta de drogas, extorsión, homicidio y cobro de piso.