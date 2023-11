Detienen a hombre que agredía a policías con extintores

En redes sociales se hace llamar Dominic Carreras. Sube videos en los que muestra agresiones contra policías de la Ciudad de México.

Mientras él graba, ocupantes de un auto delante de él descargan parte de un extintor en una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y luego emprenden la huida.

“Padre, soy bandido, por eso no traigo documentación, por eso no dejo que me pares, así de hue*** soy bandido”

También ha grabado momentos en los que ha sido detenido mientras conduce y luego se burla.

“Al chile te voy a hacer gastar gasolina y no me van a agarrar, yo sé lo que te estoy diciendo. Mejor súbanse a su unidad, no gasten gasolina, porque se las van a cobrar“.

Después, arranca su auto a gran velocidad.

En su cuenta de TikTok hay más videos en donde pretende denostar a las autoridades. Incluso, a oficiales de Acapulco, Guerrero.

“No te pongas pálido, papi. Era lo que quería”

Entonces el agente de tránsito, advierte que llamará a una grúa.

“Vámonos, alcánzame primero”

La detención del hombre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que este sujeto fue detenido el martes 31 de octubre.

Su verdadero nombre es Daniel N y tiene 35 años de edad.

Fue en un cateo en la Colonia Algarín, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontraron sustancias psicotrópicas presuntamente para comercializar ilegalmente.

La dependencia señaló que Dominic cuenta con antecedentes penales desde 2007: robo calificado, robo agravado y portación de objeto apto para agredir.