En el Metro de CDMX detuvieron a un sujeto armado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 54 años que, presuntamente, realizó disparos al exterior de la estación Centro Médico de la Línea 9 del Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sujeto armado entra a estación Centro Médico del Metro

El incidente se registró después de que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro recibieran un reporte de detonaciones en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur.

La cuenta @MetroViralMx compartió el video en donde se observa al sujeto con pistola en mano y discutiendo con otro hombre. En las imágenes no se observó a elementos policiales.

Al arribar, los efectivos fueron alertados por un testigo que indicó que, momentos antes, había sostenido una discusión con el implicado en la escalera de la estación, quien sacó un arma y disparó contra el suelo, indicó la SSC-CDMX en un comunicado.

Tras un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron al probable responsable y, tras realizarle una revisión de seguridad, conforme a los protocolos, le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, además de una identificación vigente de una dependencia federal militar.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación legal. Durante el proceso, se le comunicaron sus derechos constitucionales.

En sus redes sociales, el Metro indicó que el sujeto entró a la estación Centro Médico.

El personal de seguridad del Metro mantiene vigilancia permanente en estaciones, trenes y andenes para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y prevenir el mal uso de las instalaciones. La estación permanece abierta y el servicio opera con normalidad.

