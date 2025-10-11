Detienen a Lex Ashton tras asesinato de alumno en CCH Sur

GENERANDO AUDIO...

Ataque en el CCH Sur del 22 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ejecutó la orden de aprehensión en contra de Lex Ashton, tras haber sido dado de alta del hospital, en relación con el ataque perpetrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur el pasado 22 de septiembre.

Detienen a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio

La tarde de este viernes, policías de investigación de la Fiscalía arribaron al nosocomio donde se encontraba el joven de 19 años, a quien al momento de salir lo detuvieron.

“Es una orden de aprehensión girada por el juez de control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 12, por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio”.

Después de leer la orden de aprehensión, los elementos de seguridad llevaron a Lex Ashton a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación en Iztapalapa, para presentarlo ante un juez de control.

Juez gira orden de arresto a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur

La FGJ obtuvo una orden de aprehensión contra Lex Ashton, estudiante del CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señalado como presunto responsable del homicidio de un alumno de 16 años, identificado como Jesús Israel.

De acuerdo con las autoridades, un juez de control concedió la orden tras acreditar la probable participación del joven en los delitos de homicidio y lesiones.