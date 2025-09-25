GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Marvin “N”, el interno que el martes 23 de septiembre se fugó del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, fue recapturado la tarde de este miércoles en la alcaldía Magdalena Contreras, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho.

El funcionario detalló que la reaprehensión se logró “derivado de trabajos de investigación y seguimientos” realizados por el Sistema Penitenciario, la policía de proximidad y la Subsecretaría de Inteligencia, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.

[ASÍ TE LO INFORMAMOS: Se escapa reo del Reclusorio Oriente en CDMX]

Marvin “N” había sido detenido en febrero de 2025, imputado por tentativa de homicidio. De acuerdo con las investigaciones, durante una riña en la misma alcaldía agredió con un cuchillo de cocina y un tubo a varios vecinos.

La SSC capitalina aseguró que no habrá impunidad y que se aplicarán sanciones a los responsables de la supervisión que permitieron la evasión. También anunció el reforzamiento de las medidas de seguridad en los centros penitenciarios para evitar hechos similares.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Versiones extraoficiales vinculan a Marvin “N” con la banda de Los Duques, dedicada a la venta de insumos y otras actividades ilícitas dentro del penal.

El secretario Vázquez Camacho agradeció la colaboración de la ciudadanía e insistió en que se garantizará el “estricto apego a los protocolos de actuación” para mantener el orden en los reclusorios de la capital.