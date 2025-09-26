GENERANDO AUDIO...

Un testigo grabó lo ocurrido en la Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro.

Una mujer terminó detenida después de que pateó y agredió en varias ocasiones a un policía que acudió a un reporte ciudadano la mañana de este jueves en la colonia Miravalle, alcaldía Benito Juárez.

Graban a mujer pateando e insultando a policía en la Benito Juárez

Una persona grabó el momento en que la mujer le gritaba a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quien también golpeó en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el video, ella alegó que el uniformado también la había agredido, además de arrebatarle el teléfono celular.

“¡Quítate, qué perro! ¿Sí me pegaste hace un rato, no? Bien verg#$%. Órale, que llegue la unidad de género, hijo de tu pu$% ma%&$ ¿Muy vergu$%&, no? Me arrebataste el teléfono, hijo de tu pu%& ma%&$. Pinche pu%&, ni el nombre quiere dar, pero aquí está. ¡No me avientes, hijo de tu pu%& ma%&$, tú no me puedes tocar!”.

El testigo señaló que la mujer estaba fuera de control.

En otro material se escucha una voz diciendo que se calmara, pero al percatarse, ella voltea y se hace de palabras. Después se dirige contra un hombre, a quien le exige sacar pertenencias de un domicilio.

Detienen a mujer en la Benito Juárez

La SSC informó que los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 25 de septiembre, cuando solicitaron la presencia de una patrulla en la calle Altamira, de la colonia Miravalle, debido a un reporte de una persona agresiva en la zona.

Al llegar, hicieron contacto con un hombre, quien refirió que su expareja sentimental llegó a su domicilio, quería ingresar a la fuerza y, al negarle el paso, comenzó a insultarlo y a azotar la puerta.

Un oficial trató de calmar a la mujer; sin embargo, se tornó aún más agresiva y siguió con los gritos y los insultos, hasta que, en un momento en el que el uniformado pedía apoyo a través de la frecuencia de radio, la persona lo pateó.

Con la llegada de otra unidad policial, la ciudadana fue detenida y presentada ante el juez cívico quien elaboró la boleta de remisión correspondiente.