GENERANDO AUDIO...

En calzada de Tlalpan fueron detenidas 9 personas. Foto: Cuartoscuro

Esta mañana, nueve personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades por obstruir el libre tránsito con sus vehículos en la Calzada de Tlalpan, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, los detenidos colocaron cinco vehículos sobre esta importante arteria vial, a la altura de la estación del metro Viaducto, en dirección sur a norte, lo que entorpeció el tránsito en la zona.

Según reportes, los automóviles circulaban a muy baja velocidad, pese a la intensa carga vehicular que se acumuló detrás de ellos. Hasta el momento, se desconoce el motivo que llevó al grupo de automovilistas a tomar esta acción.

SSC CDMX asegura vehículos en Calzada de Tlalpan

Tras recibir varios reportes de la ciudadanía, la SSC implementó un fuerte operativo, que fue registrado en videos por usuarios en redes sociales. Participaron elementos de la policía y de tránsito, con el objetivo de recuperar la circulación en la Calzada de Tlalpan y realizar las detenciones correspondientes.

La dependencia confirmó que fueron detenidos ocho hombres y una mujer, y que los cinco vehículos implicados fueron asegurados y trasladados a un depósito vehicular.

Usuarios comparte videos de los hechos

En los videos compartidos en redes sociales se observa la presencia de varias unidades de tránsito, mientras el tránsito de vehículos particulares y de carga permanecía prácticamente detenido. También se evidencia el uso de grúas de la SSC para retirar los automóviles.

Otro video muestra el momento de la detención de los responsables, en la que participaron elementos del grupo Centauro Gama de la SSC, especializado en operativos de seguridad y control en la ciudad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]