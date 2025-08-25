GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un bebé de 4 meses fue hallado en estado de abandono en la avenida Jalisco, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo resguardaron y solicitaron atención médica inmediata.

Cámaras de videovigilancia

Con el análisis de las cámaras de videovigilancia, se identificó a una mujer que momentos antes de la denuncia caminaba con el bebé en brazos, nerviosa y en espera de alguien. Posteriormente, junto con un hombre, dejó al menor y abordó el Metro Tacubaya.

Detención de los responsables

Tras vigilancias fijas y móviles, la pareja fue localizada este domingo. La mujer vestía la misma ropa utilizada la noche del abandono. Durante la entrevista, se corroboró que fueron ellos quienes dejaron al bebé en la vía pública.

Situación legal

Ambos detenidos, de 27 años, fueron informados de sus derechos de ley y trasladados ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]