GENERANDO AUDIO...

Foto: SSC CDMX

Ocho personas, entre ellas tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron detenidas en la Ciudad de México y en el Estado de México por el delito de secuestro exprés agravado, informó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho.

Los arrestos se realizaron tras una investigación que comenzó en abril, luego de que un hombre fue privado de la libertad en Iztapalapa. En el operativo participaron la Fiscalía de la CDMX, la Fiscalía del Edomex, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, la Marina y la FGR.

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos formaban parte de una célula delictiva que operaba en el oriente de la capital. El grupo está relacionado con delitos de extorsión y secuestro, y en el caso investigado usaron una patrulla oficial para detener a la víctima, trasladarla a distintos vehículos y exigir depósitos bancarios para liberarla.

Célula dedicada a extorsión y secuestro en CDMX

Las autoridades lograron identificar a los responsables gracias al análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas y rastreo de cuentas bancarias. Con estas pruebas, un juez emitió ocho órdenes de aprehensión.

En el despliegue, realizado en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Ecatepec, fueron capturados siete hombres y una mujer. Entre ellos hay tres policías de la SSC, así como personas ligadas a las cuentas donde se recibieron los depósitos.

Durante las detenciones, las autoridades aseguraron 10 teléfonos celulares y un vehículo. Los ocho implicados ya fueron trasladados a centros penitenciarios de la CDMX.

El secretario de Seguridad capitalino agradeció la coordinación de las dependencias federales y estatales, y reiteró que en la SSC no se tolerará la corrupción.

“Cualquier acto contrario a nuestros valores y principios será castigado y sancionado conforme a la ley”, señaló Vázquez Camacho.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]