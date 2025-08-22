Detienen a presunto líder de los “Estúpidos”, banda criminal que opera en el sur de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Alberto “N”, presunto líder de “Los Estúpidos”. Foto: @FiscaliaCDMX

Agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) detuvieron a Luis Alberto “N”, alias el “Estúpido”, señalado como presunto líder de la organización criminal los “Estúpidos”, la cual opera en la zona sur de la Ciudad de México y está vinculada con diversos delitos de alto impacto como secuestro, homicidio, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo.

¿Qué se sabe de la captura del “Estúpido”?

El sujeto fue aprehendido este jueves 21 de agosto por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde un juez de control definirá su situación jurídica por su posible implicación en el delito de secuestro agravado, indicó la Fiscalía capitalina en un comunicado.

La investigación refiere que en julio de 2020, el “Estúpido” habría participado en el secuestro de un hombre que viajaba con su esposa e hijas a bordo de un taxi en la colonia San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta. Sujetos armados los interceptaron y, tras descenderlo por la fuerza del vehículo, lo mantuvieron privado de la libertad durante aproximadamente tres horas.

Luis Alberto “N” ya había sido detenido previamente por un caso de homicidio, pero enfrentaba ese proceso en libertad tras una modificación en las medidas cautelares otorgada por un juez federal.

La Fiscalía de CDMX reiteró su compromiso con el combate a los grupos generadores de violencia en la capital del país y con la investigación de delitos de alto impacto que afectan a la ciudadanía.