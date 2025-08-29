Detienen al “Loco”, sobrino del “Betito”, exlíder de la Unión Tepito

GENERANDO AUDIO...

La policía detuvo a el “Loco” en un operativo. Foto: Getty Images.

La policía de la Ciudad de México detuvo a Bryan López Maldonado, alias el “Loco”, sobrino de Roberto Moyado Esparza, alias el “Betito”, exlíder fundador del grupo delictivo la Unión Tepito.

Operativo para detener a el “Loco”

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que como parte de las acciones de investigación y vigilancia, López Maldonado fue aprehendido en posesión de más de 170 dosis de posible droga en la alcaldía Cuauhtémoc.

Detalló la dependencia de la CDMX que durante un recorrido en el cruce de las calles Héroes y Luna, notaron la presencia del sujeto que manipulaba varios envoltorios plásticos como los usados para la venta de estupefacientes, quien al notar a los uniformados intentó huir a bordo de un vehículo color gris.

Los policías de la SSC lo interceptaron metros adelante y aseguraron 60 bolsitas de plástico de distintos tamaños que contenían una hierba verde y seca con las características de la marihuana, además de 107 dosis de posible cocaína en piedra, dos bolsitas con una sustancia sintética, dinero en efectivo y el vehículo en la que viajaba.

El hombre de 30 años de edad fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La SSC agregó que tras un cruce de información, se supo que el detenido, al parecer, está relacionado con una célula delictiva generadora de violencia dedicada al narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio y secuestro, que opera en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, se tuvo conocimiento que cuenta con una carpeta de investigación activa por delitos contra la salud en el año 2024.

El “Loco”, sobrino de Roberto Moyado Esparza, alias el “Betito”

Medios locales destacaron que Bryan López Maldonado, alias el “Loco”, es sobrino de Roberto Moyado Esparza, alias el “Betito”, exlíder fundador del grupo delictivo la Unión Tepito.