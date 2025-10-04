GENERANDO AUDIO...

Operador del tren de Aragua cae con 2 colaboradores. Foto: SSPC

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de Nelson Arturo “N”, identificado como operador en México de la organización criminal trasnacional Tren de Aragua. El arresto se realizó en la Ciudad de México, en coordinación con diversas autoridades locales y federales.

Durante el operativo también fueron aseguradas drogas, dinero en efectivo y dos colaboradores del líder criminal. Las acciones forman parte de los esfuerzos por desarticular redes que afectan la seguridad de la población.

Operador del Tren de Aragua cae con dos colaboradores

Durante el seguimiento de labores de inteligencia, los agentes identificaron a Nelson Arturo “N”, de 29 años, como principal operador en México del Tren de Aragua. Estaba acompañado de dos colaboradores de 37 y 36 años.

En la revisión se aseguraron:

92 dosis de marihuana

44 dosis de cristal

18 dosis de piedra

Dinero en efectivo

Dos teléfonos celulares

De acuerdo con las autoridades, los detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes por delitos de trata de personas, delincuencia organizada, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del Ministerio Público.

Coordinación interinstitucional en la detención

Según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la detención fue resultado de la colaboración de SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, SSC y FGJ CDMX.

El operativo tuvo como objetivo detener a generadores de violencia que operan a nivel internacional y que están vinculados con delitos graves que afectan a la ciudadanía.

