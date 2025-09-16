Detienen en Peralvillo a Irving “N”, presunto líder de célula delictiva
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la colonia Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, a Irving “N”, señalado como líder de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro de la capital.
Junto a él, fue arrestada una mujer, ambos en posesión de droga, un arma de fuego y un vehículo.
¿Cómo fue la captura de Irving “N”?
De acuerdo con la SSC, la captura ocurrió en las calles Beethoven y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Peralvillo, donde oficiales realizaban recorridos de seguridad. Al notar que el sujeto portaba lo que parecía una pistola, se aproximaron para realizar una revisión preventiva.
Como resultado, se les aseguró una pistola abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con posible droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con alrededor de 35 gramos de lo que podría ser crystal y 98 envoltorios con marihuana, además de un vehículo.
El detenido, de 28 años, fue identificado como presunto integrante y cabecilla de un grupo criminal en la zona centro. La mujer, de 22 años y de ciudadanía extranjera, también fue asegurada. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.
Las autoridades capitalinas reiteraron que no darán “ni un paso atrás” en el combate a grupos generadores de violencia, con el objetivo de construir una ciudad más segura y en paz.