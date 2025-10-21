Detienen a la “Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac

| 19:24 | Alejandra Guzmán | Agencia
Detenidos en Tláhuac. Foto: @PabloVazC

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron en Tláhuac a Verónica “N”, conocida como la “Jefa”, presunta líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas, extorsión y homicidios, entre otros delitos. De acuerdo con reportes, sería presunta cabeza del Cártel de Tláhuac.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, destacó que la aprehensión de la “Jefa” y otras tres personas es producto de “investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos”.

“Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica “N”, líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga, extorsión, préstamos de dinero, homicidio y despojo”, escribió Pablo Vázquez

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Además de las cuatro personas detenidas, todas vinculadas al cártel de Tláhuac, según reportes, autoridades también decomisaron “más de mil dosis y envoltorios de presunta droga”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

De acuerdo con las imágenes, autoridades arribaron a una unidad habitacional hasta el departamento 202, en donde encontraron las drogas y detuvieron a los presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac.

Te recomendamos:

Bebés abandonados: seres indefensos arrojados a su suerte

Ciudad de México

Bebés abandonados: seres indefensos arrojados a su suerte

Lobohombo, a 25 años: la tragedia que marcó la vida nocturna en CDMX

Ciudad de México

Lobohombo, a 25 años: la tragedia que marcó la vida nocturna en CDMX

Engomado rosa, placas 7 y 8 no circulan este martes en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Engomado rosa, placas 7 y 8 no circulan este martes en CDMX y Edomex

Ésta es la razón por la que podrías recibir una multa de tránsito de 68 mil pesos en la CDMX

Ciudad de México

Ésta es la razón por la que podrías recibir una multa de tránsito de 68 mil pesos en la CDMX