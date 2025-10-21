Detienen a la “Jefa”, presunta líder del Cártel de Tláhuac

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Tláhuac. Foto: @PabloVazC

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron en Tláhuac a Verónica “N”, conocida como la “Jefa”, presunta líder de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas, extorsión y homicidios, entre otros delitos. De acuerdo con reportes, sería presunta cabeza del Cártel de Tláhuac.

A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, destacó que la aprehensión de la “Jefa” y otras tres personas es producto de “investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos”.

“Seguimos con las acciones de investigación e inteligencia para la desarticulación de grupos delictivos; en @TlahuacRenace, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a Verónica “N”, líder de una célula delincuencial dedicada a la venta de droga, extorsión, préstamos de dinero, homicidio y despojo”, escribió Pablo Vázquez

Además de las cuatro personas detenidas, todas vinculadas al cártel de Tláhuac, según reportes, autoridades también decomisaron “más de mil dosis y envoltorios de presunta droga”.

De acuerdo con las imágenes, autoridades arribaron a una unidad habitacional hasta el departamento 202, en donde encontraron las drogas y detuvieron a los presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac.