Día de Muertos 2025: revelan el diseño de la Ofrenda Monumental del Zócalo

Diseño ganador para la Ofrenda Monumental para Día de Muertos. Foto: Gob. CDMX

La Secretaría de Cultura capitalina informó que, tras la consulta ciudadana realizada entre el 8 y 10 de agosto en Avenida 20 de Noviembre, resultó seleccionada la propuesta número 6: “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio que será la próxima Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 colocada en el Zócalo capitalino. La iniciativa obtuvo 12 mil 691 de los 19 mil 597 votos registrados, equivalente al 64.32% del total.

Cómo será la Ofrenda Monumental 2025

La propuesta es una reinterpretación del peregrinaje mítico desde Aztlán hacia la fundación de Tenochtitlan, con un recorrido sensorial desde las cuatro entradas peatonales que simularán la llegada de hombres y mujeres herederos de la cultura mexica hacia una estructura escalonada en el Zócalo.

El diseño presenta a la Diosa Madre Tonantzin convocando a una ofrenda de gran formato para despedir las almas de los guerreros de México-Tenochtitlan. También incluye la presencia de la Reina Roja, Cuerauáperi e Ixmucané, cada una aportando elementos simbólicos como jade, malaquita, agua del lago de Pátzcuaro, sabiduría y fuego de la región maya.

En el trayecto, figuras representarán mujeres, hombres y niños que arriban en chinampas, acompañados de ajolotes, jaguares, guajolotes, cacao, maíz e ixtle, elementos que acompañarán a Huitzilopochtli en el largo camino hacia el Mictlán. Estos elementos se integrarán con versos de Nezahualcóyotl que evocan la grandeza lacustre de la antigua ciudad.

Sobre el Colectivo Zion Art Studio

Zion Art Studio cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos culturales y artísticos, como el Festival Insecta en Chapultepec, Alebrijes Monumentales y Carros Alegóricos de Día de Muertos. Su especialidad es la producción de escenografías, esculturas e instalaciones, principalmente de cartonería tradicional.

Proceso de selección y fechas de visita

Seis maquetas fueron exhibidas sobre Avenida 20 de Noviembre, preseleccionadas por un Comité Técnico y Curatorial entre 52 propuestas recibidas en la convocatoria pública abierta de junio a julio, con el tema de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan.

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2025 podrá visitarse en el Zócalo de la Ciudad de México del 25 de octubre al 2 de noviembre.

