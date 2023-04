Dictan prisión preventiva justificada a exdelegado Christian Von Roehrich

Un juez de Control del Poder Judicial de la Ciudad de México, dictó prisión preventiva justificada en contra del exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich por el delito de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público, relacionado con actos de corrupción vinculados con el denominado cártel inmobiliario.

Luego de celebrarse la audiencia inicial en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La representación legal del Von Roehrich indicó que su cliente se encuentra bien y de buen ánimo para enfrentar las acusaciones en su contra.

El ministerio público aportó pruebas suficientes para que bajo duda razonable el juez determinará la presunta responsabilidad de Von Roehrich en irregularidades de contratos para la reconstrucción de inmuebles dañados durante los sismos de 2017.

La defensa del político panista adelantó que presentará los recursos correspondientes ante la irregularidad del juez de control de proporcionar la videograbación de la audiencia hasta el próximo lunes 24 de abril.

“El audio y video de la audiencia hasta el lunes, esto definitivamente para nosotros no es aceptable porque nosotros tenemos 144 horas para defendernos, entonces de aquí al lunes que abre el juzgado no nos van a dar el video, eso es un tema inaceptable, nosotros presentaremos nuestros recursos correspondientes para hacer valer esta violación, la constitución no da 144 horas y el tribunal nos está quitando horas”

Miguel Olmedo Robles León, abogado de Christian Von Roehrich