difunden-fotos-de-los-13-detenidos-por-el-asesinato-de-colaboradores-de-clara-brugada

Detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada. Foto: FGJ-CDMX

Luego de operativos simultáneos en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) se detuvieron a 13 personas, tres de ellas, relacionadas con el asesinato Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. También, se compartió la foto de los detenidos.

Difunden fotos de detenidos

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X, antes Twitter, tres fotografías de sujetos detenidos, los cuales se identificaron como: Jesús Martínez, Arlette Aco y Javier Ambriz. Además, los aprehendieron en Otumba, Edomex, como parte de los 11 cateos relacionados con la investigación del asesinato de los colaboradores del Gobierno de CDMX.

En ese sentido, el periodista añadió que los detenidos son oriundos de Tlaxcala y Edomex, también, compartió imágenes de un predio asegurado en Otumba.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que de los detenidos, los siguientes estaban relacionados con el asesinato de los colaboradores:

“Tres fueron aprehendidas en el Estado de México en cumplimiento de órdenes judiciales solicitadas por la Fiscalía CDMX, al considerar su probable participación en la coordinación logística del homicidio: Jesús “N” y Arlet “N”, por los delitos de homicidio y asociación delictuosa; y Nery “N”, por asociación delictuosa. Además, se detuvo a tres personas más —Abraham “N”, Jesús Francisco “N” y Francisco “N”— quienes ya eran investigadas por homicidio y asociación delictuosa”, mencionó la Fiscalía de CDMX.

Antes de asesinar a Ximena y José, sus actividades fueron monitoreadas 20 días antes, además, dentro de los detenidos, no está el tirador, por lo que siguen las investigaciones, explicaron autoridades en conferencia conjunta.

Hasta el momento no se reveló el motivo del ataque.

La fiscal general Bertha Alcalde destacó que los avances presentados son resultado del trabajo coordinado y especializado de todas las instituciones involucradas en la investigación, cada una cumpliendo un papel fundamental en tareas de inteligencia y seguimiento del caso.

