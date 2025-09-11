Difunden nuevos e impactantes videos de la explosión en Puente de la Concordia, en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Fuerte movilización por la explosión de una pipa de gas. Foto: Cuartoscuro.

Pánico y desesperación causó la enorme fuga de gas y posterior explosión de una pipa que se volcó en la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, que ha dejado hasta el momento un saldo de 57 personas lesionadas, 19 de ellas de gravedad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Cobertura de Uno TV:

Más videos de la fuerte explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

A través de redes sociales, se han revelado más videos del momento del incidente ocurrido a las 14:20 horas, como lo informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Un video, con duración de 30 segundos, mostró cuando usuarios del transporte público estaban a bordo de una unidad ubicada cerca de la zona de la explosión. Segundos después, empezó el flamazo, que se fue acercando al transporte, ocasionando los gritos de pánico de las personas.

Caso similar de un automovilista que con su teléfono celular grabó la fuga y posterior explosión del gas, por lo que aceleró para no quedar atrapado en el accidente.

En otro material, ya cuando se presentaron las enormes llamas, los habitantes empezaron a correr para resguardarse del fuego.

[ NO TE VAYAS SIN LEER: Gas Silza, empresa que estaría detrás de la pipa que explotó en Iztapalapa]

Personas quemadas piden ayuda

Tras la explosión de la pipa de gas, algunas personas se acercaron para auxiliar a los heridos, quienes, visiblemente lesionados por las quemaduras y desorientados, caminaban o estaban tirados en el suelo pidiendo ayuda.

Uno de los afectados por las llamas señaló que hubo personas que se quedaron dentro de sus autos al momento de la explosión.

“Hay gente que se quedó dentro de sus carros, te lo juro; niños. Yo no supe bien si se cayó una pipa, chocaron, no sé bien”, dijo uno de los heridos.

Advertencia: el siguiente material contiene fuertes imágenes, se recomienda discreción.

Más de 50 heridos tras explosión en Puente de la Concordia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que se tenía un total de 57 personas lesionadas, 19 de ellas de gravedad, además de 18 vehículos quemados, derivado de la explosión de una pipa de gas en la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza.