Así huyeron asesinos de Fede Orcaz. Foto: Cuartoscuro.

Tras el lamentable fallecimiento de Federico Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz, acontecido el pasado 9 de octubre en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, salieron a la luz videos de los presuntos asesinos del actor, modelo y cantante argentino mientras huían.

Así huyeron presuntos asesino de Fede Dorcaz

El periodista Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X un video en el que se observan a los presuntos asesinos de Fede Dorcaz huyendo en tres motocicletas.

En el material audiovisual, de tan solo 32 segundos, se puede ver cómo tres motocicletas a gran velocidad huyen por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fede Dorcaz falleció tras un ataque directo

El actor, modelo y cantante argentino murió a consecuencia de impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La autoridad capitalina también informó que el incidente se registró en la lateral de Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Agregó que se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los presuntos responsables.

¿Quién era Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz tenía 29 años al momento de fallecer, nació en el año de 1996 y tenía la nacionalidad argentina. Además, era una persona de varios talentos, pues era actor, modelo y cantante.

Tanto en Instagram, como TikTok, también se ganó de varios fans, pues su carisma y contenido que hacía era del gusto de muchas personas.

Su reciente proyecto era formar parte en la nueva temporada de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, formando pareja con Mariana Ávila. A través de redes sociales, se externó la tristeza por su noticia, así como se envió el pésame a su familia y seres queridos.

Fede Dorcaz era novio de la youtuber Mariana Ávila, con quien de hecho también era pareja para concursar en “Las Estrellas Bailan en Hoy”: