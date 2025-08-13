GENERANDO AUDIO...

Una joven de 24 años murió tras quedar en medio de una balacera entre presuntos traficantes y motociclistas en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, la tarde de este domingo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la SSC, el tiroteo ocurrió en el cruce de Ocoapan y Amatl. Monitoristas del C2 Sur alertaron a policías tras detectar disparos.

Al llegar, los oficiales encontraron a la joven sin vida por un impacto de bala en la cabeza. También hallaron a un hombre de 21 años herido en el rostro, con un arma corta abastecida y manchas de sangre, por lo que fue trasladado a un hospital bajo custodia.

Detienen a dos presuntos traficantes armados

El video del suceso comenzó a circular en redes sociales. La mujer, según testigos, iba por tortillas cuando fue alcanzada por una bala perdida.

Otro sujeto, de 20 años, fue detenido en el lugar portando una subametralladora. Según las cámaras de vigilancia, ambos intercambiaron disparos con los tripulantes de una motocicleta, quienes huyeron.

Las autoridades aseguraron dos armas de fuego y acordonaron la zona para el trabajo de peritos. A través de un comunicado, la SSC informó que continúa el seguimiento virtual de la motocicleta para identificar y detener a los agresores. El Ministerio Público definirá la situación legal de los detenidos.

