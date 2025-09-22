GENERANDO AUDIO...

El atacante fue detenido. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

Revelaron el video del momento de la agresión de un alumno con una navaja al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, en donde otro estudiante perdió la vida y un trabajador de la institución académica terminó herido.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Video del ataque en CCH Sur de la UNAM

A través de redes sociales dieron a conocer imágenes del momento en que un sujeto vestido de negro empieza a amenazar a otro, con lo que sería un arma punzocortante.

Al intentar escapar, el que lleva la navaja alcanza a atacarlo ocasionado que la víctima empiece a gritar.

Agresor se lanzó de edificio

En otro material, el presunto agresor es captado en el suelo: de acuerdo con reportes, al intentar huir, se habría aventado desde un edificio con la intención de caer en un andamio, pero debido a que se rompió la madera, terminó herido.

Al lugar llegó personal del CCH Sur para revisar el estado de salud del alumno.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Fiscalía confirma a UnoTV hallazgo de los cuerpos de los artistas colombianos en Edomex]

¿Qué ocurrió en el CCH Sur?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que policías acudieron al CCH Sur, en la alcaldía Coyoacán, debido al reporte de una persona lesionada.

Al llegar, los elementos de seguridad fueron informados que un alumno que portaba capucha ingresó y agredió con una navaja a otro estudiante.

Resultado de esto, el lesionado perdió la vida, mientras que un trabajador forcejeó para intentar contener al probable responsable resultando lesionado, por lo que fue llevado a un hospital.

En tanto, el posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado también a un nosocomio.

Suspenden clases en CCH Sur

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que dos personas de la comunidad del CCH Sur fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

Tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades. Asimismo, ante las investigaciones, las clases fueron suspendidas de manera inmediata.

Brugada lamenta muerte de estudiante del CCH Sur de la UNAM

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó la muerte de un alumno del CCH Sur de la UNAM, quien fue atacado con una navaja por otro estudiante dentro del plantel ubicado en Coyoacán.

A través de su cuenta de X, la mandataria capitalina expresó: “Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil“.

Brugada aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México trabaja junto con la UNAM y la Fiscalía capitalina para esclarecer el caso y atender a las víctimas.



