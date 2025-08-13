Difunden video del elevador de Plaza Mítikah durante su caída

GENERANDO AUDIO...

El accidente en Plaza Mítikah dejó dos lesionados. Foto: X/Luis Mendoza Acevedo

Tras el incidente ocurrido en un elevador de Plaza Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, la versión oficial de Protección Civil confirma que el descenso presentó tres paradas bruscas, conocidas como caída escalonada, desde la planta baja hasta el sótano siete.

De acuerdo con las autoridades, dos personas resultaron lesionadas: un hombre de 47 años y una mujer de 60, ambos con luxaciones en cabeza, cervicales, fémur y hombro, quienes fueron atendidas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, y trasladadas para continuar recibiendo atención médica.

Video muestra momento previo al accidente

En grabaciones de cámaras de seguridad, difundidas en redes sociales, como en la cuenta de X de Raúl Gitiérrez, se observa a tres personas que, presuntamente, se encontraban dentro del elevador y que permanecen sin poder salir, a la espera de ayuda.

Tras el accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de seguridad privada resguardaron el área de elevadores y escaleras eléctricas en Plaza Mítikah.

Suspensión de actividades en Plaza Mítikah

La alcaldía Benito Juárez determinó la suspensión temporal de actividades en el inmueble hasta que se corrijan las fallas detectadas. Protección Civil indicó que el acceso permanecerá restringido y se estableció un perímetro de seguridad.

Para la reapertura, el centro comercial deberá contar con todos los elementos que den certeza de que no hay riesgo para los usuarios.

Investigación por lesiones culposas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el presunto delito de lesiones culposas derivadas de la caída del elevador en Plaza Mítikah.

El gobierno de la alcaldía informó que brindará apoyo a los lesionados durante su recuperación. Hasta el momento, la empresa a cargo del mantenimiento del elevador no ha emitido un posicionamiento público. Tampoco se ha precisado si el sistema de seguridad del equipo funcionó de manera adecuada o si existió algún tipo de negligencia operativa.

