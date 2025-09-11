¿Dónde está el chofer que conducía la pipa que explotó en Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

Chofer de la pipa en Iztapalapa sigue hospitalizado. Foto: Cuartoscuro

Este 10 de septiembre de 2025, una explosión de pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), sobre el Puente de la Concordia, provocó un incendio de gran magnitud que dejó, hasta ahora, seis fallecidos y 90 heridos, al menos 21 en estado crítico, según el último reporte oficial. Tras el siniestro, se dio a conocer dónde se encuentra el chofer de la unidad que originó la emergencia.

Estado actual del chofer de la pipa en Iztapalapa

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el conductor de la pipa, con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP, fue localizado con vida, aunque presenta lesiones graves.

“El chofer fue atendido y trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México; posteriormente se le canalizó al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS”, indicó Vázquez Camacho.

¿Dónde está hospitalizado el chofer de la pipa de gas LP?

De acuerdo con la SSC, el chofer de la pipa que explotó en Iztapalapa permanece internado en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde recibe atención especializada debido a la gravedad de las quemaduras y lesiones que presenta.

Las autoridades señalaron que, por razones de seguridad y de la investigación en curso, no se dará a conocer la identidad del conductor.

Investigación tras la explosión en Puente de la Concordia

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del siniestro. Como parte de las diligencias, se revisan los protocolos de operación de la empresa propietaria, Transportadora Silza, filial del Grupo Tomza, y las condiciones en que se encontraba la unidad accidentada.

La SSC subrayó que la atención a las personas afectadas continúa como prioridad, mientras se realizan peritajes para determinar responsabilidades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]