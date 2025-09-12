GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @UNAM_MX

Luego de la explosión de una pipa de gas LP, que ya deja 9 muertos y 77 heridos en Iztapalapa, diversas instituciones y organizaciones instalaron centros de acopio para recibir ayuda para quienes resultaron damnificados.

Asimismo, la Secretaría de Salud capitalina continúa informando sobre el estado de salud que guardan las 55 personas hospitalizadas, mientras que 22 ya recibieron el alta médica tras ser atendidos en algún nosocomio.

¿Dónde están los centros de acopio?

Desde el accidente, una de las primeras instituciones que activó la recepción de víveres para los damnificados por la explosión en el Puente de La Concordia, fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en:

Ciudad Universitaria

FES Aragón

FES Iztacala

FES Zaragoza

De igual forma, la Alcaldía Iztapalapa cuenta con un centro de acopio en la Explanada, en Aldama 63, Barrio San Lucas, con un horario de atención de las 9:00 a las 18:00 horas.

Ahí, puedes llevar:

Alimentos no perecederos

Materiales e insumos médicos Gasas estériles Vendas (#5, #10, #15) Compresas estériles Guantes estériles Jabón quirúrgico (cloruro de benzalconio)

Soluciones Agua inyectable (500 ml o 1 litro) Cloruro de sodio 0.9% Solución Hartmann Solución mixta

Medicamentos tópicos Furacin Pasta de Lassar Mupirocina (antibiótico) Sulfadiazina de plata (antibiótico)

Analgésicos /Antiinflamatorios Paracetamol Ibuprofeno Diclofenaco Ketorolaco Tramadol



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¿Qué otros apoyos hay para los damnificados de Iztapalapa?

Por otro lado, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la UNAM también abrió un programa de apoyo psicológico en su Campus 1, agendando una cita a través de los teléfonos: 55 5623 0590 y 55 5623 0648, o a través de los correos: atenciónpsicologica@zaragoza.unam.mx, psic.a.clinica@zaragoza.unam.mx y psic.jefe@zaragoza.unam.mx.

Mientras que, en caso de haber perdido algún familiar en el accidente del Distribuidor Vial La Concordia, RB Funerales dará servicios funerarios gratuitos en sus dos sucursales ubicadas en la alcaldía Iztapalapa:

Profesor Otilio Montaño Mz. 28 lt. 308 09570, Santa María Aztahuacan

Av. Del árbol Mz. 4 Lt. 1, El Triángulo

De requerirlo, puedes contactar con la funeraria a través de los teléfonos: 55 39917754 y 56 1379 2811.