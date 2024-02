¿Dónde lavar ropa si no hay agua en casa?

Aunque no es fácil, Isabel talla la ropa sin tomar descanso; acude a los lavaderos públicos de la colonia Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa porque en su hogar, dice, llevan semanas sin agua.

“Le digo, como ahorita no hay agua, no podemos lavar en la casa. Por eso están los lavaderos”. Isabel González Alonso | Habitante de Iztapalapa



Aquí llega agua todos los días durante la mañana, es un oasis en el oriente de la capital mexicana, en medio de la crisis hídrica.

“Sí de una a dos de la tarde se acaba, hay momentos que no dura mucho. A las doce o una, ya se acabó… pero queda la pileta llena. Ya la gente que alcanza… alcanzó a lavar” Arnulfo López | Habitante de Iztapalapa

Lavar e incluso tender la ropa es gratis. Las rejas del parque a veces sirven como tendederos, los 22 lavaderos de concreto, son de los sitios más preciados en la zona.

A sus 69 años años, Teresa Gonzñalez dice que en un día lava hasta 3 docenas a mano



“-No, no es fácil. Cuesta trabajo.

-¿Cómo le hacen, cómo se acomodan para que sea menos cansado?

-Pues en la forma que se acomode uno, de todos modos se cansa



Un rincón en Iztapalapa, que parece salvar a los vecinos.

“Sí, realmente es una salvación porque si aquí no hubiera agua, nosotros sufriríamos bastante” Patricia Rodríguez | Habitante de Iztapalapa



Por eso llegan habitantes de otras alcaldías.



“Sí, vienen a lavar hasta sus trastes en los lavaderos. Sí, de que no hay agua tenemos que buscarle”. Isabel González Alonso | Habitante de Iztapalapa



En medio del ir y venir de pipas, que no se dan abasto para llevar agua a las calles de Iztapalapa, aquí aseguran que se debe cuidar cada gota.

“Habemos mucha gente que hacemos conciencia y otros no, todavía hay personas que no se han educado, que tiran el agua” Raquel Fernández | Habitante de Iztapalapa



Por lo pronto no cesan las actividades… Hay que lavar, dicen, antes de que se amontone la ropa en casa.