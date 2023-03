¿Dónde se puede pagar la infracción por no respetar el Hoy No Circula en Contingencia Ambiental?

El no respetar el Hoy No Circula es motivo de infracción. Foto: Cuartoscuro

El Hoy No Circula en CDMX es el programa ambiental que se aplica para reducir la contaminación del aire, el no cumplir con la normativa te puede hacer acreedor de una infracción. En los días en los que los niveles de contaminación superan a los establecidos, se activa Contingencia Ambiental en el Valle de México y, con ello, se añaden medidas adicionales a la restricción vehicular, conocidas como “Doble Hoy No Circula”. De no respetarse la medida, hay infracciones para los automovilistas.

Con el objetivo de reducir el número de automóviles en las calles, el programa contrarresta la emisión de gases contaminantes.

¿Quiénes son las autoridades que aplican las multas de Hoy No Circula durante Contingencia Ambiental?

Es necesario que el automovilista consulte qué autos no podrán circular, así como el horario, mientras se mantengan los altos niveles de contaminación, ya que quienes no respeten las medidas mediambientales del Hoy No Circula, con contingencia o sin ella, y el Calendario de Verificación Vehicular vigente, se hacen acreedores a una multa.

Boletas de sanción por Hoy No Circula durante Contingencia Ambiental

Las boletas de sanción para automovilistas que circulan en Contingencia Ambiental son llenadas a mano por agentes de la Secretaría del Medio Ambiente local, únicas autoridades que puede aplicar este tipo de infracciones en la Ciudad de México.

Se les recomienda a todos los automovilistas estar al pendiente por los medios de comunicación de la información del Hoy No Circula en la fase de contingencia 1, debido a que no todos se enteran y, por ende, circulan en cplena contingencia, cuando no deberían hacerlo:

“Se me pasó y por necesidad, porque tenía que venir al médico de la vista, por eso me vi obligado”. Sondeo Automovilistas

¿Cómo se realizan los pagos de la multa?

Los agentes ambientales toman datos de la licencia de conducir del automovilista infractor, quien recibe una multa de 20 Unidades de Medida Actualizada (UMA), equivalente a 2 mil 70 pesos.

Las autoridades han establecido descuentos a los infractores. En la página de internet de la Secretaría de Finanzas de la capital se debe tramitar una línea de captura para poder hacer el pago on line o en un banco.

A los automovilistas, se les deja continuar su camino para que resguarden el vehículo el resto de la jornada de contingencia, sin que las unidades sean arrastradas a un corralón o se les retire una placa.

En el caso de faltas ambientales, los agentes de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local sólo pueden amonestar verbalmente. La medida es para evitar actos de corrupción.

¿Cuánto tengo que pagar si tengo una infracción?

Recuerde que la multa por circular en día de contingencia equivale a 20 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), es decir, 2 mil 70 pesos, pero si se paga en los siguientes 10 días se puede obtener un descuento del 90%.