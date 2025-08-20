¿Dónde tramitar gratis el certificado médico para el regreso a clases 2025 en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Tramita tu certificado sin costo. Foto: DIF/Facebook

A escasos días de que inicie el ciclo escolar 2025-2026, varios padres y madres de familia en la Ciudad de México (CDMX) se preguntan dónde podrán tramitar un certificado médico gratis para sus hijos e hijas. Esta iniciativa está dirigida especialmente a quienes enfrentan dificultades económicas, buscando simplificar los trámites escolares y garantizar un regreso a clases seguro.

¿Dónde y cuándo tramitar un certificado médico gratis?

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) indicó que, a partir del martes 19 de agosto, los tutores podrán acudir a los 53 Centros DIF, localizados alrededor de las 16 alcaldías de la ciudad, para gestionar este documento. El personal médico realizará una valoración general de los menores antes de entregar el certificado, asegurando que los niños y niñas puedan participar en actividades físicas de manera segura.

Además, algunas alcaldías cuentan con jornadas especiales de entrega en distintas fechas de agosto, así como la Feria de Regreso a Clases, que se llevará a cabo del 18 al 30 del mismo mes.

Gustavo A. Madero

Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón

Clínica Médica y Odontológica Cuautepec

Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos

Clínica Médica Dental Progreso Nacional

Clínica Médica Dental Loreto Fabela

Servicio de Medicina Preventiva en la alcaldía

Magdalena Contreras también dará certificado médico gratis

Este 20 de agosto, podrás sacar tu certificado médico en la Explanada San Nicolás Totolapan.

Iztapalapa

En Iztapalapa habrá una feria de Regreso a clases del 18 al 30 de agosto en diversas colonias, por lo que tramitar gratis un certificado médico en algunas colonias de esta demarcación será posible. Te dejamos el calendario:

El certificado médico cumple un papel fundamental en la protección de la salud de los estudiantes. Permite a los docentes conocer posibles limitaciones físicas y prevenir riesgos durante actividades deportivas o recreativas en el plantel.

