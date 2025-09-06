GENERANDO AUDIO...

En el Mes del Testamento 2025, diversas notarías en todo el país ofrecen beneficios a quienes busquen realizar este trámite que garantiza certeza patrimonial en la familia. En la Ciudad de México, la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) pone a disposición distintos módulos para facilitar este proceso.

Este año, la DGRT informó que se aplicarán costos preferenciales para otorgar un testamento, con precios especiales para adultos mayores de 65 años, que podrán acceder a descuentos de hasta el 66%, pagando solo 707.13 pesos por un testamento universal.

Dónde tramitar tu testamento en los módulos de la Ciudad de México

Testamóvil disponible en CDMX: cómo acceder al testamento en tu colonia

Para acercar este servicio a la población, la DGRT dispondrá del Testamóvil, una unidad móvil que visitará diversas colonias y permitirá realizar el trámite directamente.

Además, a través del Testamóvil se brindará orientación y asesoría gratuita a quienes lo soliciten.

“La campaña ‘Septiembre, Mes del Testamento’ facilitará el acceso a Notarios Públicos con precios accesibles, permitiendo iniciar los trámites testamentarios ante las oficinas de la DGRT”, destacó la dependencia.

Sedes en CDMX para tramitar el testamento con descuentos

Durante todo septiembre, los ciudadanos podrán acudir de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas a los siguientes módulos:

Oficinas centrales de la DGRT: Calle Azafrán 18 esquina Azúcar, colonia Granjas México, Iztacalco. Módulo Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc: Avenida Fray Servando Teresa de Mier 480, colonia Merced Balbuena, Venustiano Carranza. Módulo Tlalpan: Calle Moneda s/n esquina Insurgentes Sur (sótano del Deportivo Vivanco), colonia Tlalpan Centro. Módulo Tláhuac: Calle José Ignacio Cuéllar Mz. 120, Lt 4, colonia El Triángulo. Módulo Xochimilco y Milpa Alta: Prolongación Aldama s/n, colonia Arcos del Sur. Módulo Coyoacán y Benito Juárez: Calle Chichimecas s/n entre Rey Meconetzin e Iztaccíhuatl, subdelegación Los Pedregales. Módulo Iztapalapa e Iztacalco: Avenida Manuel González entre Comonfort y Ayuntamiento, Barrio San Lucas. Módulo Álvaro Obregón: Calle Canarios s/n esquina Calle 10, colonia Toltecas. Módulo Magdalena Contreras: Calle José Moreno Salido s/n esquina Fresno, dentro del Mercado La Loma, primer nivel. Mesa de Recepción de Trámites Miguel Hidalgo: Parque Lira 94, Módulo 2, colonia Observatorio. Mesa de Recepción de Trámites Cuajimalpa: Avenida Juárez 192, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Quiénes pueden acceder al programa

El programa “Septiembre, Mes del Testamento” está dirigido a:

Pobladores de la CDMX a partir de los 16 años .

. Personas con bienes inmuebles o patrimonio familiar .

. Familias y parejas que deseen proteger su patrimonio y planificar su futuro.

La DGRT, de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), ofrece estos mecanismos para facilitar los testamentos a menor costo, especialmente a adultos mayores de 65 años.

