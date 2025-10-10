GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 10 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 10 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Congreso Nacional Indígena, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 13 concentraciones, cinco citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Congreso Nacional Indígena

Hora: 16:00 hrs

16:00 hrs Lugar de salida: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Motivo: Defensa del territorio y apoyo a comunidades zapatistas ante agresiones.

Defensa del territorio y apoyo a comunidades zapatistas ante agresiones. Participantes estimados: 500 personas

500 personas Observaciones: Posible participación de otros grupos aliados.

Concentraciones previstas

Desde las 07:00 hrs

Colectivo Luciérnagas Ciudad de México Lugar: Estación “Chabacano”, Línea 2, 8 y 9 del Metro Motivo: Búsqueda de una joven desaparecida. Aforo: 30 personas



Desde las 08:00 hrs

Partido de los Comunistas Lugar: Complejo Cultural “Los Pinos”, Miguel Hidalgo Motivo: IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Aforo: 150 personas

40 Días por la Vida Lugares: Fundación Marie Stopes, Centro Pedregal (Tlalpan) Fundación Marie Stopes, Roma Sur Fundación Marie Stopes, Coyoacán Clínica Londres, Condesa Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto. Aforo total estimado: 80 personas



Desde las 09:00 hrs

Trabajadores Electricistas de Aclaraciones Lugar: Plaza de la Constitución y Moneda Motivo: Exigir justicia en la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Aforo: 100 personas

Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México Lugares: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (09:00 hrs) Suprema Corte de Justicia de la Nación (12:00 hrs) Motivo: Denuncia de violencia en comunidades indígenas y exigencia de justicia. Aforo: 150 personas



Desde las 10:00 hrs

Equipo Violeta – IMSS Bienestar Lugar: Coordinación Estatal IMSS-Bienestar, Xochimilco Motivo: Exigen derecho a lactancia sin recorte de tiempo. Aforo: 80 personas

Estudiantes Facultad de Música, UNAM Lugar: Facultad de Música, UNAM, Coyoacán Motivo: Asamblea por seguridad y plan académico. Aforo: 60 personas



Desde las 11:00 hrs

Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina Lugar: El Colegio de México, Tlalpan Motivo: Jornada cultural en apoyo al pueblo palestino. Aforo: 80 personas



Desde las 11:30 hrs

Resistencia Civil Pacífica MX Lugar: Palacio Nacional, Centro Histórico Motivo: Manifestación contra políticas del gobierno. Aforo: 30 personas



Desde las 12:00 hrs

Sindicato de Trabajadores de la UNAM Lugar: Facultad de Economía, UNAM, Coyoacán Motivo: Asamblea estudiantil por el paro. Aforo: 40 personas

Comité Estudiantil FFyL – UNAM Lugar: Auditorio “Justo Sierra”, Coyoacán Motivo: Exigencia de romper relaciones con el gobierno y seguridad en comedores. Aforo: 90 personas

Colectivo “La Comuna 4:20” Lugar 1: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos Lugar 2: Jardín Luis Pasteur Motivo: Espacios seguros para consumidores de cannabis. Aforo: 100 personas



Desde las 12:30 hrs

Mercy for Animals, A.C. Lugar: Hotel Ascend Collection, Col. Juárez Motivo: Conciencia sobre derechos animales y alimentación sin crueldad. Aforo: 40 personas



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]