El Congreso Nacional Indígena encabeza las movilizaciones en CDMX este 10 de octubre

| 06:29 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
Movilizaciones en CDMX para este 10 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 10 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Congreso Nacional Indígena, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, 13 concentraciones, cinco citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Congreso Nacional Indígena

  • Hora: 16:00 hrs
  • Lugar de salida: Hemiciclo a Juárez
  • Destino: Zócalo Capitalino
  • Motivo: Defensa del territorio y apoyo a comunidades zapatistas ante agresiones.
  • Participantes estimados: 500 personas
  • Observaciones: Posible participación de otros grupos aliados.

Concentraciones previstas

Desde las 07:00 hrs

  • Colectivo Luciérnagas Ciudad de México
    • Lugar: Estación “Chabacano”, Línea 2, 8 y 9 del Metro
    • Motivo: Búsqueda de una joven desaparecida.
    • Aforo: 30 personas

Desde las 08:00 hrs

  • Partido de los Comunistas
    • Lugar: Complejo Cultural “Los Pinos”, Miguel Hidalgo
    • Motivo: IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba.
    • Aforo: 150 personas
  • 40 Días por la Vida
    • Lugares:
      • Fundación Marie Stopes, Centro Pedregal (Tlalpan)
      • Fundación Marie Stopes, Roma Sur
      • Fundación Marie Stopes, Coyoacán
      • Clínica Londres, Condesa
    • Motivo: “Vigilia de Oración” por la vida y en contra del aborto.
    • Aforo total estimado: 80 personas

Desde las 09:00 hrs

  • Trabajadores Electricistas de Aclaraciones
    • Lugar: Plaza de la Constitución y Moneda
    • Motivo: Exigir justicia en la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
    • Aforo: 100 personas
  • Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, Capítulo México
    • Lugares:
      • Comisión Nacional de los Derechos Humanos (09:00 hrs)
      • Suprema Corte de Justicia de la Nación (12:00 hrs)
    • Motivo: Denuncia de violencia en comunidades indígenas y exigencia de justicia.
    • Aforo: 150 personas

Desde las 10:00 hrs

  • Equipo Violeta – IMSS Bienestar
    • Lugar: Coordinación Estatal IMSS-Bienestar, Xochimilco
    • Motivo: Exigen derecho a lactancia sin recorte de tiempo.
    • Aforo: 80 personas
  • Estudiantes Facultad de Música, UNAM
    • Lugar: Facultad de Música, UNAM, Coyoacán
    • Motivo: Asamblea por seguridad y plan académico.
    • Aforo: 60 personas

Desde las 11:00 hrs

  • Estudiantes del Colegio de México en solidaridad con Palestina
    • Lugar: El Colegio de México, Tlalpan
    • Motivo: Jornada cultural en apoyo al pueblo palestino.
    • Aforo: 80 personas

Desde las 11:30 hrs

  • Resistencia Civil Pacífica MX
    • Lugar: Palacio Nacional, Centro Histórico
    • Motivo: Manifestación contra políticas del gobierno.
    • Aforo: 30 personas

Desde las 12:00 hrs

  • Sindicato de Trabajadores de la UNAM
    • Lugar: Facultad de Economía, UNAM, Coyoacán
    • Motivo: Asamblea estudiantil por el paro.
    • Aforo: 40 personas
  • Comité Estudiantil FFyL – UNAM
    • Lugar: Auditorio “Justo Sierra”, Coyoacán
    • Motivo: Exigencia de romper relaciones con el gobierno y seguridad en comedores.
    • Aforo: 90 personas
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Lugar 1: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos
    • Lugar 2: Jardín Luis Pasteur
    • Motivo: Espacios seguros para consumidores de cannabis.
    • Aforo: 100 personas

Desde las 12:30 hrs

  • Mercy for Animals, A.C.
    • Lugar: Hotel Ascend Collection, Col. Juárez
    • Motivo: Conciencia sobre derechos animales y alimentación sin crueldad.
    • Aforo: 40 personas

