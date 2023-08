El feminicidio de Ariadna Fernanda, caso que derivó en la detención del fiscal de Morelos

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en la que participaron elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), fue detenido Uriel Carmona, fiscal General del Estado de Morelos, al considerarse que, probablemente, entorpeció, de manera indebida, la procuración de justicia en el caso de la joven Ariadna Fernanda.

Es en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur que el Uriel Carmona quedará a disposición del un juez, tras la cumplimentación de una orden de aprehensión en su domicilio, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

El pasado 30 de octubre de 2022, fue cuando la joven Ariadna Fernanda, de 27 años, se le vio por última vez en un establecimiento ubicado en la colonia Roma, en la Ciudad de México, antes de trasladarse a un departamento en la colonia Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, con Rautel y Vanessa, señalados en el caso de feminicidio.

Fue hasta el 2 de noviembre que ciclistas encontraron el cuerpo de la joven a un costado de la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos.

En una necropsia practicada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, el 4 de noviembre, el titular de la dependencia, Uriel Carmona Gándara, declaró que la causa de muerte de la joven fue intoxicación alcohólica y broncoaspiración. Así lo declaró el funcionario:

“Hasta este momento lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia”.

Además de señalar que se aplicó tecnología de punta para llegar a esa conclusión, rechazó que existiera un caso de feminicidio.

“Nosotros no podemos decir hasta este momento, de manera responsable, que Ariadna haya sido privada de la vida dentro del territorio de Morelos. Pudo tratarse de un hecho, si es que hubo una intervención ilícita o delictiva en las secuelas que estamos investigando, pudo haber sido en la Ciudad de México. (…) No hay hasta este momento en la investigación ningún dato consistente en el que podamos basar una aseveración tal como que fue la pérdida de vida ocurrió dentro del territorio de Morelos y por supuesto que el resultado de la necropcia no es determinante”.

Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos.