Movilizaciones en CDMX para este 23 de octubre.

Este jueves 23 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Movimiento “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 12 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Marchas y Manifestaciones

1. Movimiento “Recuperemos el Régimen de Jubilaciones y Pensiones”

Hora : 15:00

: 15:00 Lugar de salida : Monumento a la Revolución

: Monumento a la Revolución Destino : Zócalo Capitalino

: Zócalo Capitalino Demanda : Exigen el restablecimiento del régimen de jubilaciones y pensiones con el fin de garantizar una pensión digna. También buscan la revocación de los cambios al Contrato Colectivo de Trabajo que afectan a las trabajadoras.

: Exigen el restablecimiento del régimen de jubilaciones y pensiones con el fin de garantizar una pensión digna. También buscan la revocación de los cambios al Contrato Colectivo de Trabajo que afectan a las trabajadoras. Aforo estimado: 500 personas

2. Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora : 06:30

: 06:30 Lugar : Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro

: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Demanda : Abordarán el transporte para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco, donde se ubica el municipio de Tlalpan.

: Abordarán el transporte para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en la zona del Ajusco, donde se ubica el municipio de Tlalpan. Aforo estimado: 50 personas

3. 40 Días por la Vida

Hora : 08:00

: 08:00 Lugar 1 : Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Tlalpan

: Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal, Tlalpan Demanda : Vigilia de oración por la vida y contra el aborto.

: Vigilia de oración por la vida y contra el aborto. Aforo estimado: 40 personas

4. Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Congreso de la Ciudad de México

: Congreso de la Ciudad de México Demanda : Exigen la regulación de la mariguana en la agenda legislativa, buscando el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la relación con el consumo de cannabis para fines personales.

: Exigen la regulación de la mariguana en la agenda legislativa, buscando el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la relación con el consumo de cannabis para fines personales. Aforo estimado: 100 personas

5. Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Secretaría de Gobierno, Centro Histórico

: Secretaría de Gobierno, Centro Histórico Demanda : Exigen el pago del finiquito correspondiente y la liquidación del 28% de intereses a los trabajadores afectados.

: Exigen el pago del finiquito correspondiente y la liquidación del 28% de intereses a los trabajadores afectados. Aforo estimado: 150 personas

6. Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia

Hora : 10:30

: 10:30 Lugar : Cámara de Diputados

: Cámara de Diputados Demanda : Exigen que se garantice el derecho humano a la energía eléctrica en el artículo 4° de la Constitución, además de la condonación de adeudos derivados de la Comisión Federal de Electricidad.

: Exigen que se garantice el derecho humano a la energía eléctrica en el artículo 4° de la Constitución, además de la condonación de adeudos derivados de la Comisión Federal de Electricidad. Aforo estimado: 350 personas

7. Movimiento Cannábico Mexicano

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar : Cámara de Diputados

: Cámara de Diputados Demanda : Exigen la inclusión de la regulación de la mariguana en la agenda legislativa para su consumo y cultivo para fines personales.

: Exigen la inclusión de la regulación de la mariguana en la agenda legislativa para su consumo y cultivo para fines personales. Aforo estimado: 50 personas

8. Colectivo “Mapaches Encapuchados”

Hora : 12:00

: 12:00 Lugar : Auditorio “Justo Sierra” de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

: Auditorio “Justo Sierra” de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Demanda : Asamblea para coordinar acciones en defensa de los espacios educativos y para protestar contra la violencia que enfrentan los estudiantes.

: Asamblea para coordinar acciones en defensa de los espacios educativos y para protestar contra la violencia que enfrentan los estudiantes. Aforo estimado: 80 personas

Concentraciones

Vecinos de la Colonia Huayamilpas

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Casa de Cultura “Raúl Anguiano”, Rey Nezahualcóyotl y Cerrada Tepetlapa, Col. Huayamilpas.

Casa de Cultura “Raúl Anguiano”, Rey Nezahualcóyotl y Cerrada Tepetlapa, Col. Huayamilpas. Motivo: Asamblea con autoridades de la alcaldía para discutir la construcción de un centro comercial en la zona, debido al posible impacto ambiental en los manantiales y el suministro de agua.

Asamblea con autoridades de la alcaldía para discutir la construcción de un centro comercial en la zona, debido al posible impacto ambiental en los manantiales y el suministro de agua. Aforo estimado: 70 personas

70 personas Observaciones: No se descarta bloqueo de vialidades.

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud.

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud. Motivo: Jornada “Defendamos el Común”, con actividades político-culturales en defensa de los pueblos indígenas y la dignidad.

Jornada “Defendamos el Común”, con actividades político-culturales en defensa de los pueblos indígenas y la dignidad. Aforo estimado: 50 personas

50 personas Organizaciones en apoyo: Red Universitaria Anticapitalista.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Facultad de Música de la UNAM, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen.

Facultad de Música de la UNAM, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen. Motivo: “5ª Olla Popular” para exigir cumplimiento de su pliego petitorio, incluyendo comedor subsidiado y actualización curricular.

“5ª Olla Popular” para exigir cumplimiento de su pliego petitorio, incluyendo comedor subsidiado y actualización curricular. Aforo estimado: 60 personas

60 personas Observaciones: Podrían realizar brigadeo informativo en los alrededores de la facultad.

Liberum A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico. Motivo: Jornada informativa sobre el consumo responsable y la protección del medio ambiente y los animales.

Jornada informativa sobre el consumo responsable y la protección del medio ambiente y los animales. Aforo estimado: 15 personas.

Citas agendadas

Asamblea General de Trabajadores

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 10:00 horas

10:00 horas Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico. Demanda: Renovación salarial, dignidad sindical y reinstalación de empleados.

Renovación salarial, dignidad sindical y reinstalación de empleados. Aforo estimado: 20 personas.

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, Sección 21