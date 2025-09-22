GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 22 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 22 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará el Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas nueve concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista, 10 eventos de esparcimiento y 14 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Movilizaciones y manifestaciones confirmadas:

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Hora : 17:00 Lugar : Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Avenida México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco) Aforo estimado : 60 personas Observaciones : No se descarta que se sumen otros colectivos y organizaciones.

Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México Hora : 18:00 Lugar : Mercado “Clavería” (Irapuato No. 62, Col. Clavería, Alcaldía Azcapotzalco) Aforo estimado : 80 personas

Comerciantes Ambulantes de la Zona del Aeropuerto Hora : Durante el día Lugar : Gustavo A. Madero, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez

Asentamientos Humanos Unidos de la Sierra de Santa Catarina Hora : 11:00 Lugar : Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc) Aforo estimado : 30 personas Demanda : Solicitan la regularización de sus predios.

Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha Hora : 06:00 Lugar : Palacio Nacional Aforo estimado : 200 personas

Madres Libertarias Hora : 07:00 Lugar : Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc) Aforo estimado : 80 personas

Colectivo “Laboratorio 420” Hora : 10:00 Lugar : Iztapalapa, en las calles Emita Iztapalapa y Años de Juárez

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora : 12:00 Lugar : Alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la Plaza Francisco Primo de Verdad y Ramos

Colectivo Resistencia Estudiantil Hora : 12:00 Lugar : Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Alcaldía Coyoacán) Aforo estimado : 40 personas

Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM Hora : 14:00 Lugar : Explanada de la Facultad de Medicina (Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Alcaldía Coyoacán) Aforo estimado : 40 personas



