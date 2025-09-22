El Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha encabeza las movilizaciones en CDMX este lunes
Este lunes 22 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que se realizará el Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas nueve concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista, 10 eventos de esparcimiento y 14 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Movilizaciones y manifestaciones confirmadas:
- Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
- Hora: 17:00
- Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Avenida México-Coyoacán No. 343, Col. Xoco)
- Aforo estimado: 60 personas
- Observaciones: No se descarta que se sumen otros colectivos y organizaciones.
- Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México
- Hora: 18:00
- Lugar: Mercado “Clavería” (Irapuato No. 62, Col. Clavería, Alcaldía Azcapotzalco)
- Aforo estimado: 80 personas
- Comerciantes Ambulantes de la Zona del Aeropuerto
- Hora: Durante el día
- Lugar: Gustavo A. Madero, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez
- Asentamientos Humanos Unidos de la Sierra de Santa Catarina
- Hora: 11:00
- Lugar: Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc)
- Aforo estimado: 30 personas
- Demanda: Solicitan la regularización de sus predios.
- Movimiento Social Jubilados Pie de Lucha
- Hora: 06:00
- Lugar: Palacio Nacional
- Aforo estimado: 200 personas
- Madres Libertarias
- Hora: 07:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (James Sullivan No. 133, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc)
- Aforo estimado: 80 personas
- Colectivo “Laboratorio 420”
- Hora: 10:00
- Lugar: Iztapalapa, en las calles Emita Iztapalapa y Años de Juárez
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Alcaldía Cuauhtémoc, en las inmediaciones de la Plaza Francisco Primo de Verdad y Ramos
- Colectivo Resistencia Estudiantil
- Hora: 12:00
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Alcaldía Coyoacán)
- Aforo estimado: 40 personas
- Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM
- Hora: 14:00
- Lugar: Explanada de la Facultad de Medicina (Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Alcaldía Coyoacán)
- Aforo estimado: 40 personas