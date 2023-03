Las instalaciones y tuberías de gas se han convertido en un nuevo botín para la delincuencia, en las redes sociales se pueden ver videos del robo de tubería que dejan en riesgo la vida de la gente.

Un hombre fue captado por cámaras de vigilancia al momento de arrancar un tramo de tubería que abastece el combustible en una vivienda ubicada en la Colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza.

El hecho ocurrió apenas el 19 de febrero pasado, cuando el ladrón sacó una herramienta para cerrar el paso del gas y se subió a una cubeta para separar a la fuerza el medidor de la tubería.

Tras jalar un tramo de aproximadamente 3 metros de largo, se echó a correr, sin que nadie lo detuviera.

Este tipo de robos no sólo ha dejado pérdidas económicas, también provocan riesgos de explosión y de intoxicación.

El 24 de febrero, Olga del Bosque se dio cuenta de que alguien se había llevado la tubería de su hogar, en la Colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco.

“Aventaron un tronco que tenemos aquí parado para romper el tubo y poderse robar el medidor. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, imagínese qué peligrosa es esta situación que tú estás tan tranquilo en tu casa, ni cuenta te das y se está saliendo el gas, porque ni siquiera tuvieron la calidad moral para cerrar el gas. Por cinco pesos ponen en riesgo la vida de los demás”.

Los servicios de emergencias tuvieron que acudir al lugar para poder cerrar la fuga de gas de la tubería que se llevó el individuo y que dejó un riesgo de explosión en la casa.

En negocios de fierro viejo cercanos al lugar aseguran que no reciben mercancía ilegal.

“La tubería de gas es amarilla. Esa no la traen, o sea, no compramos ni eso, ni coladeras, nos aseguramos, precisamente porque nos pueden cerrar el negocio por algo así, entonces, evitamos problemas. Recibimos bronce, antimonio, aluminio, latón, fierro colado, casi cualquier material; pero regularmente traen tubería de drenaje muy vieja que venía en fierro colado. Fuera de eso, otros metales no, chatarra sí mucha”.

Encargado de negocio de compra y venta de fierro viejo