Movilizaciones en CDMX para este 21 de octubre. Foto: Cuartoscurto.

Este martes 21 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 12 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, dos rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes.

Concentraciones en CDMX

Colectivo “Hasta Encontrarles”

Hora: 06:30

Lugar: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo)

Demanda: Abordar el transporte para continuar con la 6ª Brigada Regional de Búsqueda Exhumación de Personas Desaparecidas en la zona de Ajusco.

Alternativa vial: Considerar tomar las líneas del metro para evitar la congestión vehicular en la zona de Chabacano.

40 Días por la Vida

Hora: 08:00

Lugares:

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Pedregal (Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal)

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Roma Sur (Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur)

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés)

Fundación “Marie Stopes México”, Centro Condesa (Altíco No. 12, Col. Condesa)

Demanda: Lucha por la vida y en contra del aborto.

Alternativa vial: Evitar las zonas de Pedregal y Roma Sur, ya que estas pueden presentar cierres parciales.

Colectivo “La Comuna 420”

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico)

Demanda: Exigir el derecho al voto de los pueblos indígenas.

Alternativa vial: Evitar las calles cercanas al Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico.

Movimiento Cannábico Mexicano

Hora: 12:00

Lugar: Senado de la República (Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera)

Demanda: Exigir la inclusión del tema de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa.

Alternativa vial: La zona de Paseo de la Reforma puede estar muy congestionada; se recomienda tomar la Línea 2 del metro o utilizar transporte alternativo.

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Av. Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, Benito Juárez).

Motivo: Jornada de lucha por aumento salarial del 20% y mejores condiciones laborales.

Aforo estimado: 2,500 personas.

Familiares y Amigos de Víctima de Feminicidio

Hora: 11:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa)

Demanda: Justicia para una víctima de feminicidio ocurrida en 2021 en Mipa Alta, Iztapalapa.

Alternativa vial: Evitar la zona de Reforma en Iztapalapa, ya que se prevé una alta afluencia de personas.

Comité Estudiantil de Filosofía y Letras de la UNAM

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Escolar, Col. Ciudad Universitaria, Coyoacán)

Demanda: Lucha por mejores condiciones laborales para los estudiantes y una revisión de las políticas de seguridad dentro de la UNAM.

Alternativa vial: La zona de Ciudad Universitaria puede tener tráfico debido a la manifestación, por lo que se recomienda tomar vías alternas como Periférico.

Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM

Hora: 15:00

Lugar: “Jardín del Edén” de la Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Escolar, Col. Ciudad Universitaria, Coyoacán)

Demanda: Realizar un “pinic” para tratar diversos temas que afectan a los estudiantes de la UNAM, incluyendo la situación política de Medio Oriente.

Alternativa vial: Si vas a la zona de Coyoacán, es recomendable usar el metro, ya que el tráfico en la zona puede ser complicado.