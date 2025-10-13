El Sindicato Mexicano de Electricistas encabeza las movilizaciones este 13 de octubre
Este lunes 13 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas dos marchas, 12 concentraciones, dos citas agendadas, ocho eventos de esparcimiento y 15 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
1. Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 08:00 h
- Lugar: Sede del SME, Col. Tabacalera
- Destino: Zócalo Capitalino
- Motivo: Conmemoración del 16° aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
- Aforo estimado: 500 personas
2. Unidad Nacional Independiente y de Resistencia
- Hora: 10:00 h
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo Capitalino
- Motivo: Exigen libertad de presos políticos, retorno seguro de desplazados y justicia para asesinados.
- Aforo estimado: 400 personas
Concentraciones
Alcaldía Cuauhtémoc
- 05:00 h – Palacio Nacional:
- Organiza: Red Juvenil por México
- Motivo: Inseguridad y violencia en el país
- Aforo: 40
- 10:00 h – SCJN:
- Organiza: Personas con discapacidad
- Motivo: Consulta sobre reformas que les afectan
- Aforo: 60
- 10:00 h – Secretaría de Trabajo CDMX:
- Organiza: Colectivo “Nefelibata”
- Motivo: Evento político-cultural por visibilidad de personas trans
- Aforo: 40
- 12:00 h – Fiscalía de Delitos Cometidos en Agravio de Niños y Niñas (Doctores):
- Motivo: Desaparición de adolescente
- Aforo: 35
- 12:00 h – Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín “Luis Pasteur”:
- Organiza: Colectivo “La Comuna 4:20”
- Motivo: Legalización de cannabis
- Aforo: 100
- 20:00 h – Calz. San Antonio Abad y Juan de Dios Peza:
- Organiza: Red de Juventudes Trans México
- Motivo: Aniversario luctuoso de mujer trans asesinada
- Aforo: 70
Alcaldía Coyoacán
- 08:00 h – Fundación Marie Stopes (varias sedes):
- Organiza: 40 Días por la Vida
- Motivo: Protesta contra el aborto
- Aforo: 40
- 12:00 h – FFyL UNAM:
- Organiza: Estudiantes
- Motivo: Defensa de espacios estudiantiles
- Aforo: 40
- 13:00 h – FFyL UNAM:
- Organiza: Medio Libre “Kontragezeta”
- Motivo: Entrega de pliego petitorio
- Aforo: 80
Alcaldía Álvaro Obregón
- 07:00 h – Camino a Santa Fe y Querétanos, Col. Arturo Martínez:
- Motivo: Exigen agua potable
- Aforo: 40
Alcaldía Benito Juárez
- 15:00 h – Estación Viaducto, Línea 2 del Metro:
- Organiza: Alianza de Trabajadoras Sexuales
- Motivo: Rechazo a obras que afectan su fuente de ingresos
- Aforo: 50
Alcaldía Miguel Hidalgo
- 11:00 h – Hotel JW Marriott Polanco:
- Organiza: Igualdad Animal México
- Motivo: Exigen fin de jaulas en producción avícola
- Aforo: 15
Alcaldía Iztapalapa
- 14:00 h – Dirección de Limpia e Imagen Urbana:
- Organiza: Trabajadores del Sector XXI
- Motivo: Exigen destitución de funcionario
- Aforo: 30