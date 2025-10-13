GENERANDO AUDIO...

Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Foto: Cuartsocuro.

Este lunes 13 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, 12 concentraciones, dos citas agendadas, ocho eventos de esparcimiento y 15 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

1. Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 08:00 h

08:00 h Lugar: Sede del SME, Col. Tabacalera

Sede del SME, Col. Tabacalera Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Motivo: Conmemoración del 16° aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Conmemoración del 16° aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Aforo estimado: 500 personas

2. Unidad Nacional Independiente y de Resistencia

Hora: 10:00 h

10:00 h Lugar: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Zócalo Capitalino

Zócalo Capitalino Motivo: Exigen libertad de presos políticos, retorno seguro de desplazados y justicia para asesinados.

Exigen libertad de presos políticos, retorno seguro de desplazados y justicia para asesinados. Aforo estimado: 400 personas

Concentraciones

Alcaldía Cuauhtémoc

05:00 h – Palacio Nacional: Organiza: Red Juvenil por México Motivo: Inseguridad y violencia en el país Aforo: 40

10:00 h – SCJN: Organiza: Personas con discapacidad Motivo: Consulta sobre reformas que les afectan Aforo: 60

10:00 h – Secretaría de Trabajo CDMX: Organiza: Colectivo “Nefelibata” Motivo: Evento político-cultural por visibilidad de personas trans Aforo: 40

12:00 h – Fiscalía de Delitos Cometidos en Agravio de Niños y Niñas (Doctores): Motivo: Desaparición de adolescente Aforo: 35

12:00 h – Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y Jardín “Luis Pasteur”: Organiza: Colectivo “La Comuna 4:20” Motivo: Legalización de cannabis Aforo: 100

20:00 h – Calz. San Antonio Abad y Juan de Dios Peza: Organiza: Red de Juventudes Trans México Motivo: Aniversario luctuoso de mujer trans asesinada Aforo: 70



Alcaldía Coyoacán

08:00 h – Fundación Marie Stopes (varias sedes): Organiza: 40 Días por la Vida Motivo: Protesta contra el aborto Aforo: 40

12:00 h – FFyL UNAM: Organiza: Estudiantes Motivo: Defensa de espacios estudiantiles Aforo: 40

13:00 h – FFyL UNAM: Organiza: Medio Libre “Kontragezeta” Motivo: Entrega de pliego petitorio Aforo: 80



Alcaldía Álvaro Obregón

07:00 h – Camino a Santa Fe y Querétanos, Col. Arturo Martínez: Motivo: Exigen agua potable Aforo: 40



Alcaldía Benito Juárez

15:00 h – Estación Viaducto, Línea 2 del Metro: Organiza: Alianza de Trabajadoras Sexuales Motivo: Rechazo a obras que afectan su fuente de ingresos Aforo: 50



Alcaldía Miguel Hidalgo

11:00 h – Hotel JW Marriott Polanco: Organiza: Igualdad Animal México Motivo: Exigen fin de jaulas en producción avícola Aforo: 15



Alcaldía Iztapalapa