Un elevador se desplomó este martes en la Plaza Mítikah, ubicada en la avenida Real de Mayorazgo y la calle San Felipe, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el incidente dejó heridos a un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentaron lesiones en la cabeza y cervicales.

Ambos fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de la demarcación y trasladados a un hospital para su valoración médica.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, informó que la plaza Mítikah será desalojada y se revisarán a fondo las medidas de protección civil para garantizar la seguridad de los visitantes.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas”, advirtió.