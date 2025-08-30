GENERANDO AUDIO...

Roberto Castañeda desapareció el pasado 28 de agosto. FOTO: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un ficha de desaparición para localizar a Roberto Castañeda Cazárez, de 37 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 28 de agosto de 2025 en la zona de Ex Hacienda Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la información oficial, Roberto salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su ubicación.

Datos sobre la desaparición de Roberto Castañeda

Roberto Castañeda vestía una camisa azul oscuro, pantalón de mezclilla azul y zapatos de vestir negros al momento de su desaparición. Mide 1.76 metros de estatura, tiene una cicatriz en la cabeza, en la parte superior de atrás como seña particular y es de complexión media.

La Fiscalía capitalina pidió a cualquier persona que tenga información comunicarse al 55 5484 0430 o enviar datos al correo fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx