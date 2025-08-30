Emiten ficha de desaparición para localizar a Roberto Castañeda Cazárez

| 21:49 | Redacción | UnoTV
Roberto Castañeda desapareció el pasado 28 de agosto. FOTO: Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió un ficha de desaparición para localizar a Roberto Castañeda Cazárez, de 37 años, quien fue reportado como desaparecido el pasado 28 de agosto de 2025 en la zona de Ex Hacienda Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la información oficial, Roberto salió de su domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su ubicación.

Datos sobre la desaparición de Roberto Castañeda

Roberto Castañeda vestía una camisa azul oscuro, pantalón de mezclilla azul y zapatos de vestir negros al momento de su desaparición. Mide 1.76 metros de estatura, tiene una cicatriz en la cabeza, en la parte superior de atrás como seña particular y es de complexión media.

La Fiscalía capitalina pidió a cualquier persona que tenga información comunicarse al 55 5484 0430 o enviar datos al correo fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx

Te recomendamos:

¿Beneficio o caos vial? Así será la ciclovía de Calzada de Tlalpan

Ciudad de México

¿Beneficio o caos vial? Así será la ciclovía de Calzada de Tlalpan

Detienen al “Loco”, sobrino del “Betito”, exlíder de la Unión Tepito

Ciudad de México

Detienen al “Loco”, sobrino del “Betito”, exlíder de la Unión Tepito

Multa de más de 2 mil pesos por dejar un auto abandonado en CDMX

Ciudad de México

Multa de más de 2 mil pesos por dejar un auto abandonado en CDMX

En el quinto sábado del mes no circulan autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Ciudad de México

En el quinto sábado del mes no circulan autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

Etiquetas: