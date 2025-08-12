GENERANDO AUDIO...

Lluvias provocaron cancelación de vuelos en AICM. Foto: UnoTV

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) hizo un llamado urgente a las autoridades para resolver la contingencia ocasionada por las lluvias que desde el domingo 10 de agosto han afectado las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con los empresarios, la suspensión temporal de vuelos en el principal aeropuerto del país ha causado afectaciones significativas a miles de pasajeros nacionales e internacionales, proyectando una imagen negativa de México ante el mundo.

Según Braulio Arsuaga, presidente del CNET, esta situación podría impactar de manera directa a toda la cadena productiva del sector turístico, desde hoteles y restaurantes hasta transportistas y operadores turísticos.

CNET demanda plan integral para evitar cierres en el AICM

El comunicado emitido por el Consejo señala que es necesario que las autoridades diseñen y ejecuten un plan integral, tanto a corto como a mediano plazo, que incluya inversiones, mantenimiento y protocolos claros para garantizar la continuidad de las operaciones aéreas, incluso durante eventos climáticos severos como las fuertes lluvias recientes.

“No podemos permitir que cada temporada de lluvias ponga en jaque la operación del aeropuerto más importante de México. Es momento de actuar con visión y planeación para asegurar la competitividad de nuestro país en materia turística”, enfatizó Arsuaga, según el comunicado.

Las autoridades del AICM reportaron que el encharcamiento en pistas, calles de rodaje y plataformas derivó en cancelaciones, retrasos y desvíos de vuelos, afectando la conectividad aérea y la movilidad de pasajeros.

Preocupación ante eventos internacionales y caída del turismo aéreo

Según el presidente del CNET, la infraestructura del aeropuerto y del sector turístico en la Ciudad de México debe estar en óptimas condiciones para enfrentar eventos internacionales de gran relevancia, como el Mundial de Futbol 2026, cuya sede será compartida por México, Estados Unidos y Canadá, y que atraerá a miles de visitantes.

Además, los empresarios informan que, de acuerdo con cifras del Inegi, en el primer cuatrimestre de 2025 las llegadas de turistas internacionales por vía aérea a México sumaron 8.5 millones, lo que representa una caída del 2.4% respecto al mismo periodo de 2024.

Según el comunicado, este descenso en el segmento clave del turismo receptivo, que aporta más del 84% de los ingresos turísticos, subraya la urgencia de garantizar la operación continua y eficiente del AICM para evitar un mayor impacto en la llegada de visitantes internacionales.

Otras alcaldías afectadas y consecuencias

El CNET también destacó que, más allá del AICM, la contingencia climática afecta diversas áreas de la capital y demandó una respuesta coordinada para fortalecer la infraestructura urbana y minimizar riesgos.

Finalmente, Braulio Arsuaga reiteró la disposición del Consejo para colaborar con las autoridades y aportar propuestas que fortalezcan la infraestructura y la resiliencia operativa del AICM, buscando proteger la experiencia del viajero y salvaguardar la reputación del destino México en los mercados internacionales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]