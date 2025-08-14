GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México tuvo menos días calurosos y contaminados durante la temporada seca-caliente 2025, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) junto al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En conferencia, autoridades ambientales señalaron que hubo cinco ondas de calor en la capital, sin romper récords históricos de temperatura. En total, se registraron 40 días cálidos, en comparación con los 76 días de 2024. Además, las contingencias ambientales bajaron a cinco, seis menos que el año anterior.

Disminuyen días cálidos y contaminación en el Valle de México

El balance fue presentado por el SMN-Conagua, la CAMe, y las secretarías de Medio Ambiente de la CDMX y el Edomex, quienes destacaron que hubo menos días contaminados, incluso algunos durante jornadas lluviosas, lo cual no es común.

“Se cumplió el pronóstico: cuatro a cinco ondas de calor, cada una con duración promedio de 7 días. Aunque no rompimos muchos récords, sigue el calentamiento consistente”, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador del SMN-Conagua.

Las autoridades señalaron que hay 56% de probabilidad de desarrollo del fenómeno de La Niña hacia el último trimestre de 2025. “En octubre, noviembre y diciembre, los modelos indican un aumento de probabilidad por encima del 50% para condiciones frías de La Niña”, detalló Vázquez Romaña.

Esto podría significar un cierre de año menos caluroso que en 2024, aunque aún es temprano para hacer proyecciones para 2026. Sin embargo, el SMN adelantó que el comportamiento podría repetirse el próximo año, si se mantiene la misma tendencia climática.

