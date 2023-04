La solicitud de que “regresen a Tito” se está haciendo viral y eso es lo que necesita Aldo, un joven en situación de calle, a quien le robaron a su perrito en Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

La historia que ha conmovido a cientos de usuarios de redes sociales da cuenta del robo del perrito Tito a plena luz del día, pues de acuerdo con relatos de testigos presenciales y de vecinos de la zona, han declarado públicamente que el día martes 18 de abril, alrededor de las 18:000 horas, sobre Avenida Insurgentes, frente al centro comercial Fórum Buenavista, presuntamente una señora que vestía ropa deportiva en compañía de otras tres personas que la acompañaban, le robaron al joven Aldo, al perrito Tito.

Incluso, se ha mencionado que, aunque el perrito Tito se resistió al ser forzado por estas personas ajenas a él, cuando se lo llevaron, la mujer le retiró una bufanda que es uno de sus atuendos característicos y le colocó una pañoleta color beige y, desde ese momento, el joven que limpia parabrisas, no ha vuelto a saber de su compañero de cuatro patas.

“Querid@s yo vivo a una cuadra de donde ellos están, yo soy rescatista, ya lo saben con una trayectoria de 21 años y creo que siempre hay que estar alertas, pero jamás perder el piso, yo le he llevado sobres a Tito, yo veía a su dueño que si un taco se come le invita, que si viene al internet que está al lado justamente de mi hogar se lo traía, siempre he visto croquetas en su platito en diferentes horarios veo su agüita limpia o sea WTF.”.

Celia Elena Charui en redes sociales