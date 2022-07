Hay servicios dentales gratis en CDMX en los 231 Centros de Salud. Foto: Sedesa

Checarse los dientes es una actividad que, aunque no está muy arraigada entre los mexicanos, resulta igual de importante que tomar agua ¿Quién no ha sentido un dolor de dientes? Y para que no te pase, el servicio dental es indispensable para una mejor calidad de vida y está disponible en los 231 Centros de Salud de la Ciudad de México (CDMX) donde te dan las consultas gratis.

La Secretaría de Salud (Sedesa) de la CDMX ha invitado a los habitantes de la capital mexicana a visitar el Centro de Salud más cercano de su domicilio y pedir una revisión dental para ser tratados y tener una mejor condición de vida, además, el servicio es gratuito.

Ver más 🥼🦷La #Sedesa ha brindado más de 4 millones de procedimientos dentales gratuitos del 2019 al 30 de junio de 2022. Las atenciones no dejaron de ofrecerse durante la pandemia de #COVID19.



Se invita a la población a acudir a su centro de salud más cercano. https://t.co/GSLhy3iZM6 pic.twitter.com/O5F0UJcSAD — Secretaría de Salud de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 19, 2022

¿Qué atención dental se brinda?

El servicio dental en la CDMX ofrece las consultas para saber qué tipo de procedimiento necesita el paciente, además de las atenciones curativas, también se ofrecen atenciones preventivas.

Detección de placa bacteriana

Instrucción en técnica de cepillado

Uso de hilo dental

Sesiones de salud bucal

Revisión de tejidos bucales

Revisión de prótesis

Autoexamen de cavidad bucal

Profilaxis dental

Obturaciones con resinas

Extracción de dientes permanentes

Farmacoterapia

¿Cómo puedo obtener una consulta dental?

Se deberá estar afiliado al sistema de gratuidad, no se deberá ser asegurado del IMSS ni del ISSSTE y se deberá llevar la siguiente documentación.

INE, pasaporte o Cartilla del Servicio Militar

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento

En caso de menores de edad una constancia escolar con foto

Una vez hecho esto, se podrá acudir al Centro de Salud más cercano al domicilio y se pueden consultar por alcaldía en la página oficial de la Sedesa de la CDMX.

La Sedesa ha realizado 4 millones 663 mil 176 procedimientos dentales gratuitos del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2022 y, durante la pandemia por COVID-19, la asistencia dental no dejó de ofrecerse, sólo se registraron casos en los que los pacientes decidieron suspender o reagendar sus citas.

En el 2019 se realizaron dos millones 381 mil 650 acciones bucales, mientras que para 2020, se registraron 765 mil 712; en 2021 pasó a un millón 026 mil 545 y en 2022, en seis meses van 489 mil 269.