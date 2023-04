Hombre agrede a una mujer tras una pelea de perros; lo bautizan “Lord bozal”

Hombre agrede a una mujer tras una pelea de perros. Foto: Tiktok maria_gala_

Una mujer denunció la agresión que sufrió por parte de un sujeto luego de que sus mascotas tuvieran un altercado en calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México. A través de redes sociales, la joven identificada como María Gala bautizó a su agresor como Lord bozal.

¿Cómo fue la agresión de Lord bozal?

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se ve como la joven comienza a grabar la situación cuando el joven ve directo a la cámara para asegurar que el perrito de la chica era un animal agresivo luego de que, aparentemente, hubiera atacado a su mascota.

Tras acusar la presunta agresividad del animal, el hombre exige que le pusieran un bozal, pues, había lesionado a su mascota; sin embargo, no perdió la oportunidad de insultar a la mujer que graba la situación.

Luego del golpe del hombre, el celular de la chica terminó en el piso, según se aprecia en las imágenes.

De acuerdo con la mujer, los animales se pelearon, pero, según lo relatado, ella trató de auxiliar al perrito afectado sin que el hombre le contestara.

“Mi perro no reacciona con todos los perros que pasan, pero en esta ocasión sí lo hizo y saltó (de brincar, no de atacar)… Aunque fue un asunto de ladridos y de mostrar los colmillos. Los separamos y pregunté si su perro estaba bien”

Según la mujer agredida por el joven bautizado como Lord Bozal, él ignoró sus preguntas sobre el estado de su perrita y comenzó a gritarle e insultarla.

Incluso, acusó que la mascota del sujeto se mostró temerosa ante la reacción de su dueño, hecho que tampoco pasó desapercibido por los cibernautas que no esperaron para señalar al llamado Lord bozal.

“Se pasó ahorcando a su propio perro con la correa en su afán por pelearse. Vean como su perro le tiene miedo. Su perrito piensa que lo está regañando a él y baja la cabeza y esconde la cola. Así lo ha de tratar en su casa”

Incluso la joven aseguró que su perrito no tenía problemas para convivir con otros animalitos, pues, no se trata de un can agresivo como lo aseguró Lord Bozal.