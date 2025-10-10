En noviembre reabren totalmente Línea 1 del Metro; ¿cómo quedó Observatorio?

GENERANDO AUDIO...

Terminal Observatorio de Línea 1 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), la Línea 1 del Metro, que corre de Pantitlán a Observatorio, reabrirá totalmente el 16 de noviembre, tras tres años de su modernización que inició en julio de 2022 en la administración de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno.

Modernización de Línea 1

La terminal Observatorio fue una de las labores más complejas de modernizar porque, además de cableado nuevo, cámaras y vías, se adecuó para su conexión con el Tren Insurgente.

En las imágenes compartidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se observó con detalles en blanco y un andén muy amplio con el distintivo color rosa de la Línea 1.

“El 16 de noviembre va la Línea 1 del Metro va a llegar a Observatorio y se va a abrir al público, por fin. En Observatorio se rehízo una estación maravillosa porque va a llegar el Tren Insurgente. Agradezco a todos, en especial a los usuarios porque esperaron mucho tiempo, pero vale la pena”, dijo Brugada.

Dicha estación será un punto de conexión con el Tren Insurgente, la Terminal de Autobuses Poniente y el Cetram, añadió el ingeniero Guillermo Calderón, que estuvo a cargo de la obra.

Promesas rotas

Pese al anuncio, la reapertura total se preveía realizar este mes de octubre, pues, en varias ocasiones, Brugada indicó que era un hecho, pero, el plan cambió y se decidió aplazar a noviembre del presente año.

La modernización de la Línea 1 inició el lunes 11 de julio de 2022, en la administración de Claudia Sheinbaum, cuando se cerró el tramo de Pantitlán a Salto del Agua -que comprende 12 estaciones- y el cual se tenía contemplado que concluyera en febrero de 2023, sin embargo, fue hasta octubre, de ese mismo año, cuando se reabrió el tramo Pantitlán a Isabel la Católica.

La entonces jefa de Gobierno dejó el cargo para competir por la Presidencia de la República y se designó a Martí Batres a cargo de la CDMX, quien estuvo en la primera reapertura.

El funcionamiento en los primeros meses fue deficiente porque usuarios reportaron trenes a muy baja velocidad, además, de paradas muy largas en estaciones, al menos, cinco minutos. El Gobierno indicó que estaba en periodo de asentamiento y poco a poco la Línea 1 recobró su velocidad.

Los primeros viajes eran complicados porque de Pantitlán a Isabel La Católica, llegaba a ser de hasta 40 minutos, en un tramo que se recorre en unos 24.

La estrategia para afectar lo menos posible a los usuarios era cerrar tramos, pues, la Línea 1 tiene 20 estaciones, por ello, en septiembre de 2024, Balderas, Salto del Agua e Isabel la Católica quedaron listas para los usuarios.

En la primera reapertura, la estación Isabel la Católica solamente era para descenso.

Poco a poco reabren la L1

Este año, en abril, autoridades reabrieron el tramo Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. De Pantitlán a Chapultepec, el recorrido promedio es de unos 37 minutos.

Durante la entrega de dicho tramo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue invitada a la reapertura, dijo que en septiembre estaría lista la línea completa.

Usuarios contentos con Línea 1

Pese a todos los retrasos en las obras, los usuarios tienen un buen punto de vista de la Línea 1 porque poco a poco cumple con su promesa, dar un servicio eficiente y seguro. No todo es bueno, porque, en diversas ocasiones, en redes sociales, se comparten las goteras en algunas estaciones como Candelaria, que cuando la lluvia es fuerte se presentan.

Otro ejemplo es Sevilla, en una de las salidas se pueden observar las goteras y se ponen cubetas para evitar que el agua se esparza por el suelo.

Ahora, falta esperar a noviembre para que los usuarios estrenen las estaciones rehabilitadas, además, de la conexión con el Tren Insurgente.

